Найбільший індійський імпортер знайшов заміну російській нафті, — Bloomberg

Індійська корпорація Reliance Industries почала активно закуповувати нафту з країн Близького Сходу і США після запровадження американських санкцій проти російських виробників, зокрема "Роснефти" і "Лукойла".

Компанія придбала кілька сортів нафти, зокрема Khafji з Саудівської Аравії, Basrah Medium з Іраку, Al-Shaheen з Катару, а також американську West Texas Intermediate. Поставки заплановані на грудень і січень. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Донедавна Reliance залишалася найбільшим імпортером російської нафти в Індії, отримуючи сировину за довгостроковим контрактом з "Роснефтью". Однак після введення санкцій компанія змушена шукати нові джерела поставок.

За інформацією джерел, у жовтні Reliance закупила щонайменше 10 мільйонів барелів нафти на спотовому ринку, переважно близькосхідних сортів. Більшість угод було укладено вже після введення обмежень США. Представник корпорації від коментарів відмовився.

Аналітики зазначають, що на тлі нових санкцій потоки російської нафти в Індію можуть різко знизитися, за винятком поставок на Nayara Energy, частково контрольовану "Роснефтью". Одночасно зростає попит на близькосхідні сорти нафти, що вже призвело до збільшення їхньої вартості.

Після нещодавнього стрибка ціни на нафту поступово стабілізувалися. За даними на 24 жовтня, ф'ючерси на Brent подорожчали на 0,2% — до 66,1 долара за барель, відображаючи обережний оптимізм учасників ринку.

Нагадаємо, увечері 22 жовтня у США та ЄС оголосили про рішення щодо нових санкцій проти Кремля. У ЄС зокрема анонсували 19 пакет санкцій.

Також 7 жовтня Служба зовнішньої розвідки України розповіла, як санкції Заходу б'ють по Кремлю.