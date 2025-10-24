Після санкцій США: акції "Роснефти" та "Лукойла" стрімко обвалилися вже у перші дні, — ЗМІ

Акції російських нафтових компаній-гігантів "Роснефть" та "Лукойл" стрімко обвалилися вже у перші два дні з моменту введення США нових санкцій, очоливши падіння на Московській біржі. Капіталізація компаній сумарно впала на понад 5 мільярдів доларів.

Папери "Роснефти" станом на вечір 24 жовтня по 389,85 рубля за одиницю, що на 3% нижче, аніж до запровадження санкцій. У ході торгів вартість паперів впала ще, сягнувши 383,15 рубля за одиницю, що є мінімумом від 2023 року. Про ситуацію з економікою російських нафтових гігантів після нових санкцій розповіло видання The Moscow Times.

Акції компанії "Лукойл" усього упродовж двох днів впали на 7,2%. Російський мільярдер Вагіт Алекперов, якому належить пакет із 28% акцій компанії, за ці дні збіднів на 83 мільярди рублів (або ж понад 1 мільярд доларів).

Як з'ясували у The Moscow Times у серпні, компанії "Роснефть" та "Лукойл" ще за перше півріччя, до введення нових санкцій США, зіткнулися з суттєвим погіршенням фінансових показників. Якщо прибутки "Лукойла" впали удвічі, то у "Роснефти" — скоротилися у три рази.

Нові санкції Вашингтона проти Кремля загрожують "Роснефти" та "Лукойла" новими проблемами. Російські аналітики, як передає медіа, прогнозують можливе зменшення кількості контрагентів, що спричинять побоювання через вторинні санкції. Як наслідок — у компаній впадуть постачання на зовнішні ринки.

Під американські санкції також потрапили дочірні компанії "Роснефти" та "Лукойла". Нові обмеження можуть спричинити згортання трейдингових операцій "Лукойла" через його підрозділ у Дубаї — Litasco Middle East. "Роснефти" натомість загрожують проблеми з постачанням до Індії.

США запровадили нові санкції проти Росії: що відомо

23 жовтня у пресрелізі Міністерства фінансів США оголосили про впровадження нових санкцій проти Росії. Обмеження охопили найбільші нафтові компанії РФ "Роснефть" та "Лукойл", а також їхні дочірні компанії.

24 жовтня у CNN пояснили, що президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти РФ після того, як побачив новини про обстріл росіянами дитячого садка у Харкові. У США стверджують, що цей удар став остаточним поштовхом до впровадження нових санкцій.

