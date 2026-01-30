Украина не готова к компромиссам по Донбассу: Зеленский рассказал о предложении США

Компромисс по Донбассу пока не был достигнут, однако Украина не готова к решениям, которые приведут к нарушению территориальной целостности.

Об этом заявил Владимир Зеленский, подчеркнув, что Украина не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя. Президента Украины цитирует "Новости.LIVE".

По словам главы государства, американские партнеры предлагают компромиссное решение в виде свободной экономической зоны. Однако достичь компромисса пока не удалось. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина должна в дальнейшем контролировать те территории, которые контролирует сейчас.

"Украина не готова к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя", — подчеркнул президент.

Мирный план США

Владимир Зеленский рассказал, что из 20 пунктов американского плана, который предложен сейчас, Украина не соглашается с двумя. Остальные же пункты устраивают нашу страну.

Также он подчеркнул, что документ должен быть подписан на уровне президентов.

"Когда мы говорим о компромиссе — это о том, что должны сделать две стороны, а не только об одной украинской стороне и украинском компромиссе. Мы считаем, что жесткие требования к Украине — это точно не компромисс. Это изменение территориальной целостности Украины", — подчеркнул глава государства.

Зеленский также пояснил, что во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, вероятно, обсуждали Донбасс.

В то же время Украину не информировали о договоренностях в Анкоридже, однако есть сигналы, что там обсуждали ключевые вопросы.

Напомним, представитель правительства ОАЭ заявил, что обсуждение делегаций США, Украины и РФ на прошлой неделе проходили в конструктивной и позитивной атмосфере.

Дональд Трамп после переговоров в ОАЭ положительно оценил динамику по приближению завершения войны.

В то же время, как отметили некоторые источники, трехсторонняя встреча Украины, РФ и США в ОАЭ не привели к значительным изменениям в политической части договоренностей. В частности, россияне продолжают настаивать на том, чтобы Украина вывела свои подразделения из неоккупированной части Донецкой области.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, количество нерешенных вопросов удалось сократить до одного — территориального. А следующая встреча в ОАЭ 1 февраля не обязательно состоится с участием США — возможно, на ней будут только делегации Украины и России.