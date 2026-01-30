Україна не готова до компромісів по Донбасу: Зеленський розповів про пропозицію США

Компроміс щодо Донбасу наразі не було досягнуто, однак Україна не готова до рішень, які призведуть до порушення територіальної цілісності.

Про це заявив Володимир Зеленський, наголосивши, що Україна не віддасть Донбас та Запорізьку АЕС без бою. Президента України цитує "Новини.LIVE".

За словами глави держави, американські партнери пропонують компромісне рішення у вигляді вільної економічної зони. Однак досягти компромісу наразі не вдалося. При цьому Зеленський наголосив, що Україна повинна надалі контролювати ті території, які контролює зараз.

"Україна не готова до компромісів, які ведуть до порушення територіальної цілісності, ми не віддамо росіянам Донбас та ЗАЕС без бою", — наголосив президент.

Мирний план США

Володимир Зеленський розповів, що з 20 пунктів американського плану, який запропонований зараз, Україні не погоджується з двома. Решта ж пунктів влаштовують нашу країну.

Також він підкреслив, що документ має бути підписаний на рівні президентів.

"Коли ми говоримо про компроміс — це про те, що мають зробити дві сторони, а не тільки про одну українську сторону та український компроміс. Ми вважаємо, що жорсткі вимоги до України — це точно не компроміс. Це зміна територіальної цілісності України", — наголосив глава держави.

Зеленський також пояснив, що під час зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа, імовірно, обговорювали Донбас.

Водночас Україну не інформували про домовленості в Анкориджі, однак є сигнали, що там обговорювали ключові питання.

Нагадаємо, представник уряду ОАЕ заявив, що обговорення делегацій США, України та РФ минулого тижня відбувалися в конструктивній і позитивній атмосфері.

Дональд Трамп після перемовин в ОАЕ позитивно оцінив динаміку щодо наближення завершення війни.

Водночас, як зазначили деякі джерела, тристороння зустріч України, РФ і США в ОАЕ не призвели до значних змін у політичній частині домовленостей. Зокрема, росіяни продовжують наполягати на тому, щоб Україна вивела свої підрозділи з неокупованої частини Донецької області.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, кількість нерозв'язаних питань вдалося скоротити до одного — територіального. А наступна зустріч в ОАЕ 1 лютого не обов'язково відбудеться за участі США — можливо, на ній будуть лише делегації України та Росії.