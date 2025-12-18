Будет или плохой, или очень плохой, или ее не будет: Арахамия о мирном соглашении

Глава правящей фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что возможность заключить "хорошее мирное соглашение" с Россией пока отсутствует.

Сейчас речь идет об очень плохом соглашении или его отсутствии и продолжении войны, считает Арахамия, который рассказал об этом на событии "Украина и мир впереди 2026" в Киеве и которого цитирует "Интерфакс-Украина"

"Мы понимаем, все люди, которые мыслят, хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях сделки, она будет или плохая, или очень плохая, или ее не будет", — сказал Арахамия.

В ответ на вопрос о вероятности заключения соглашения на этом этапе переговоров, Арахамия отметил, что при нынешнем давлении американцев, хотя оно и больше на Украину, чем на РФ, шанс есть, но "без участия американцев шансов сделки не будет".

Відео дня

"Один вопрос, фактически, большой остался, точнее, два. Нам нужны гарантии безопасности, чтобы была 100% гарантия, что война снова не придет к нам. Это было со времен Стамбула также: гарантии безопасности — номер один, в чем нуждается Украина. А им нужен Донбасс. И здесь у нас красная линия, что мы не можем отдать наш Донбасс", — описал свое видение ситуации глава фракции "Слуга народа".

По его мнению, даже если бы какие-то политики нашлись, которые бы предлагали отдать Донбасс, то это невозможно имплементировать.

"Нельзя даже законы какие-то там пихать, тем более голосовать. То есть это невозможный сценарий с точки зрения реализации", — пояснил Арахамия.

По его словам, единственный путь, которым можно двигаться, если этот единственный вопрос не решен, — это что-то "вокруг Донбасса делать, какие-то гибридные модели".

"Но для этого нужно, чтобы россияне к этому были готовы", — отметил Арахамия.

По его словам, сейчас у россиян риторика очень простая — "black and white": отдайте Донбасс",

"Госдеп там ищет прецеденты исторические, которые были вообще по сложным вопросам: Босния-Герцеговина, что было после распада Югославии, там и так далее. То есть много всех вещей люди ищут, как можно найти мирным путем формат, который удовлетворит обе стороны. А нам в это же время важно, пока эти обсуждения идут, работать настойчиво над гарантиями безопасности", — подчеркнул глава фракции "Слуга народа".

Говоря о гарантиях безопасности, Арахамия назвал аналог 5 статьи НАТО "слабым", ведь он предусматривает, что в случае военной агрессии страны НАТО в течение 72 часов должны собраться и сделать консультации.

"Я извиняюсь, но 24 февраля за 72 часа мы почти потеряли страну. Нас это не устраивает. То есть должна быть конкретика: сколько оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, какие у нас есть так называемые пакеты сдерживания — ракеты там и так далее", — пояснил Арахамия.

Тем временем страны Европейского Союза приблизились к принципиальному решению об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.

А Фокус писал о встрече представителей американской и российской сторон в Майами, США, которая состоится уже в ближайшие выходные.