Будет или плохой, или очень плохой, или ее не будет: Арахамия о мирном соглашении
Глава правящей фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что возможность заключить "хорошее мирное соглашение" с Россией пока отсутствует.
Сейчас речь идет об очень плохом соглашении или его отсутствии и продолжении войны, считает Арахамия, который рассказал об этом на событии "Украина и мир впереди 2026" в Киеве и которого цитирует "Интерфакс-Украина"
"Мы понимаем, все люди, которые мыслят, хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях сделки, она будет или плохая, или очень плохая, или ее не будет", — сказал Арахамия.
В ответ на вопрос о вероятности заключения соглашения на этом этапе переговоров, Арахамия отметил, что при нынешнем давлении американцев, хотя оно и больше на Украину, чем на РФ, шанс есть, но "без участия американцев шансов сделки не будет".
"Один вопрос, фактически, большой остался, точнее, два. Нам нужны гарантии безопасности, чтобы была 100% гарантия, что война снова не придет к нам. Это было со времен Стамбула также: гарантии безопасности — номер один, в чем нуждается Украина. А им нужен Донбасс. И здесь у нас красная линия, что мы не можем отдать наш Донбасс", — описал свое видение ситуации глава фракции "Слуга народа".
По его мнению, даже если бы какие-то политики нашлись, которые бы предлагали отдать Донбасс, то это невозможно имплементировать.
"Нельзя даже законы какие-то там пихать, тем более голосовать. То есть это невозможный сценарий с точки зрения реализации", — пояснил Арахамия.
По его словам, единственный путь, которым можно двигаться, если этот единственный вопрос не решен, — это что-то "вокруг Донбасса делать, какие-то гибридные модели".
"Но для этого нужно, чтобы россияне к этому были готовы", — отметил Арахамия.
По его словам, сейчас у россиян риторика очень простая — "black and white": отдайте Донбасс",
"Госдеп там ищет прецеденты исторические, которые были вообще по сложным вопросам: Босния-Герцеговина, что было после распада Югославии, там и так далее. То есть много всех вещей люди ищут, как можно найти мирным путем формат, который удовлетворит обе стороны. А нам в это же время важно, пока эти обсуждения идут, работать настойчиво над гарантиями безопасности", — подчеркнул глава фракции "Слуга народа".
Говоря о гарантиях безопасности, Арахамия назвал аналог 5 статьи НАТО "слабым", ведь он предусматривает, что в случае военной агрессии страны НАТО в течение 72 часов должны собраться и сделать консультации.
"Я извиняюсь, но 24 февраля за 72 часа мы почти потеряли страну. Нас это не устраивает. То есть должна быть конкретика: сколько оружия, какого оружия, сколько у нас армия, как она финансируется, какие у нас есть так называемые пакеты сдерживания — ракеты там и так далее", — пояснил Арахамия.
Тем временем страны Европейского Союза приблизились к принципиальному решению об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины.
А Фокус писал о встрече представителей американской и российской сторон в Майами, США, которая состоится уже в ближайшие выходные.