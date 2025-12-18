"Достигли переломного момента": в ЕС согласились на предоставление Украине репарационного займа, — Туск

Страны Европейского Союза приблизились к принципиальному решению об использовании замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины. В то же время отдельные государства настаивают на дополнительных гарантиях, опасаясь возможных последствий таких шагов.

Как передает корреспондент издания "Укринформ", премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции для журналистов в Брюсселе сообщил, что в переговорах о финансовой помощи Украине за счет замороженных российских активов достигнут "переломный момент". По его словам, среди лидеров ЕС формируется общее понимание необходимости двигаться в этом направлении, хотя окончательные решения еще не приняты из-за технических и юридических нюансов.

"Мы точно достигли переломного момента. А переломный момент означает, что все соглашаются с тем, что стоит попробовать и что было бы справедливо, оправдано и хорошо для Европы использовать российские средства для Украины", — заявил Туск.

В то же время он отметил, что не все государства-члены готовы поддержать такой механизм без дополнительных предохранителей, поскольку опасаются возможных ответных действий со стороны России.

"Некоторые страны будут бороться всеми силами, чтобы максимизировать свои гарантии", — отметил польский премьер, подчеркнув, что дискуссии между европейскими лидерами еще продолжаются.

Туск также уточнил, что сейчас рассматривается вариант предоставления Украине репарационного займа, который будет базироваться на замороженных российских активах. По его словам, переговорный процесс является сложным, в частности из-за позиции стран, которые считают себя наиболее уязвимыми к потенциальным финансовым или политическим шагам со стороны РФ.

Как сообщает The Guardian, во время этого разговора польский премьер отдельно отметил стратегические риски, которые может повлечь промедление или ошибочные решения Европы в вопросе поддержки Украины. Он четко очертил ставки нынешних переговоров, обращаясь к польским журналистам.

"Польская независимость будет под угрозой, если вследствие плохих решений или отсутствия действий со стороны Европы Украина будет вынуждена капитулировать", — заявил Туск.

Он пояснил, что поддержка Украины за счет замороженных российских активов напрямую связана с безопасностью Польши и всего региона.

"Когда мы говорим о необходимости поддержки Украины с помощью этих российских средств, то делаем это потому, что хорошо знаем: украинская независимость отдаляет риск агрессии или войны от польских границ", — подчеркнул глава польского правительства.

В то же время Туск предостерег, что противоположный сценарий будет иметь прямые последствия для Польши.

"Падение Украины в результате этой войны будет означать прямую угрозу для Польши", — заявил он.

Напомним, что правительства стран ЕС в декабре анонсировали начало процесса замораживания активов Центрального банка России, заблокированных в Европе, на долгосрочную перспективу.

ТакжеФокус писал, что далеко не все страны Европе согласились на то, чтобы направить средства из замороженных активов РФ на помощь Украине.