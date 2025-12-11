В интересах Украины: ЕС анонсировал процедуру долгосрочной заморозки активов РФ

Правительства стран Европейского союза анонсировали начало процесса заморозки активов Центрального банка России, заблокированных в Европе, на долгосрочную перспективу.

Это делается с целью избежать голосования каждые шесть месяцев по продлению заморозки и подготовить почву для использования этих средств в интересах Украины, сообщает Reuters.

В частности, речь идет об обеспечении финансирования страны в 2026 и 2027 годах, что позволит ей продолжать защищаться от российского вторжения.

"COREPER (послы правительств стран ЕС в Брюсселе) согласовали пересмотренную версию предложения по статье 122 и одобрили начало письменной процедуры для принятия официального решения Советом завтра около 17:00 (пятница, 12 декабря)", — говорится в заявлении председательства Дании в ЕС.

Решение о начале этого процесса, для принятия которого необходимо согласие квалифицированного большинства правительств стран ЕС, является частью правовой системы ЕС, которая позволяет правительствам принимать специальные меры, если они считают необходимым защитить экономическую стабильность ЕС в особых обстоятельствах в соответствии со статьей 122 Договора о ЕС.

На прошлой неделе Европейская комиссия заявила, что использование такого правового варианта оправдано в случае с кредитом Украине для сохранения стабильности экономики, пострадавшей от войны России в Украине, и гибридной войны России против стран Евросоюза.

Инициаторы заморозки не исключают, что этот шаг разозлит Венгрию и Словакию, которые занимают пророссийскую позицию и стабильно выступают против любых "карательных" аспектов политики ЕС в отношении России, особенно в энергетической сфере.

В свою очередь чиновники США ранее уже призвали ряд стран ЕС заблокировать решение об использовании российских активов для покрытия экономических и военных потребностей Украины. Они заявили государствам-членам Евросоюза, что эти ресурсы эффективнее будет использовать для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой, а не для продолжения войны.

В конце ноября премьер Бельгии Барт Альберт Лилиане де Вевер в письме к Урсуле фон дер Ляйен заявил, что если использовать замороженные активы Российской Федерации в поддержку Украины, то это помешает мирному плану и завершению войны.

А издание Politico узнало, что в мирные планы Дональда Трампа входит вернуть активы России после подписания мирного соглашения.