В інтересах України: ЄС анонсував процедуру довгострокового заморожування активів РФ

Уряди країн Європейського союзу анонсували початок процесу замороження активів Центрального банку Росії, заблокованих у Європі, на довгострокову перспективу.

Це робиться з метою уникнути голосування кожні шість місяців щодо продовження заморожування і підготувати ґрунт для використання цих коштів в інтересах України, повідомляє Reuters.

Зокрема, йдеться про забезпечення фінансування країни у 2026 і 2027 роках, що дасть їй змогу продовжувати захищатися від російського вторгнення.

"COREPER (посли урядів країн ЄС у Брюсселі) узгодили переглянуту версію пропозиції за статтею 122 і схвалили початок письмової процедури для ухвалення офіційного рішення Радою завтра приблизно о 17:00 (п'ятниця, 12 грудня)", — ідеться в заяві головування Данії в ЄС.

Рішення про початок цього процесу, для ухвалення якого необхідна згода кваліфікованої більшості урядів країн ЄС, є частиною правової системи ЄС, що дає змогу урядам вживати спеціальних заходів, якщо вони вважають за необхідне захистити економічну стабільність ЄС за особливих обставин відповідно до статті 122 Договору про ЄС.

Відео дня

Минулого тижня Європейська комісія заявила, що використання такого правового варіанту виправдане у випадку з кредитом Україні для збереження стабільності економіки, яка постраждала від війни Росії в Україні, і гібридної війни Росії проти країн Євросоюзу.

Ініціатори замороження не виключають, що цей крок розлютить Угорщину і Словаччину, які займають проросійську позицію і стабільно виступають проти будь-яких "каральних" аспектів політики ЄС щодо Росії, особливо в енергетичній сфері.

Зі свого боку чиновники США раніше вже закликали низку країн ЄС заблокувати рішення про використання російських активів для покриття економічних і військових потреб України. Вони заявили державам-членам Євросоюзу, що ці ресурси ефективніше буде використовувати для забезпечення мирної угоди між Києвом і Москвою, а не для продовження війни.

Наприкінці листопада прем'єр Бельгії Барт Альберт Ліліане де Вевер у листі до Урсули фон дер Ляєн заявив, що якщо використати заморожені активи Російської Федерації на підтримку України, то це стане на заваді мирному плану і завершенню війни.

А видання Politico дізналося, що в мирні плани Дональда Трампа входить повернути активи Росії після підписання мирної угоди.