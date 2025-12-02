Один из пунктов мирного плана: США хотят вернуть России замороженные активы, — Politico

Бельгия может иметь союзников в администрации президента США Дональда Трампа в своем отказе от использования замороженных активов РФ для помощи Украине. По словам инсайдеров, Вашингтон планирует после подписания мирного соглашения вернуть активы России.

О вероятном пункте мирного плана США о возвращении России денег пишет Politico со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных дипломатов. По данным источника, летом американские чиновники заявили посланнику Европейского Союза по вопросам санкций Дэвиду О'Салливану, что их план заключается в возвращении активов россиянам после подписания какого-либо мирного соглашения.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на планы Штатов, продолжила продвигать идею использования средств РФ для помощи Украине. Она сообщила в речи 10 сентября о планах применить российские активы для поддержки Украины через репарационный кредит (по словам одного из дипломатов, это было попыткой "поставить европейскую печать" на этих активах).

В Politico отметили, что Вашингтон, вероятно, никогда не поддерживал эту идею. После утечки "мирного плана Трампа" из 28 пунктов в ноябре стало известно, что США предлагали под своим руководством инвестировать 100 млрд долларов из российских активов в восстановление Украины после завершения войны, а остальные деньги должны были быть направлены на "отдельный американо-российский механизм".

По словам нескольких неназванных дипломатов, это вызвало напряжение в ЕС, поскольку там негативно восприняли вероятность получения части активов Штатами и распределения денег с Россией.

Журналисты отметили, что Бельгия пока повторяет американскую позицию относительно того, что использование замороженных активов РФ может быть препятствием в переговорных процессах. Хотя, по некоторым сообщениям, ЕС отклонил спорный 14-й пункт мирного плана США по замороженным активам, европейские чиновники не знают, что именно включили в последнюю версию документа.

Что известно о замороженных активах РФ

28 ноября журналисты Reuters писали, что премьер Бельгии Барт де Вевер написал письмо президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором заявил, что конфискация активов РФ для помощи Украине помешает мирному плану и завершению войны. Всего в Бельгии хранится около 180 млрд евро, из которых 140 млрд — активы Центробанка, а остальные — деньги компаний и физических лиц. Европа предлагала предоставить Украине 140 млрд евро займом.

Журналисты Politico в тот же день со ссылкой на источники предполагали, что Бельгия не хочет отдать Украине замороженные деньги РФ, потому что может присваивать полученные от них доходы.