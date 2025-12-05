США просят ЕС не использовать замороженные активы РФ для помощи Украине, — Bloomberg

Европейский Союз предложил использовать 105 млрд долларов из замороженных в ЕС российских активов для покрытия экономических и военных потребностей Украины в течение следующих двух лет.

В то же время чиновники США призвали ряд стран ЕС заблокировать это решение. Они отмечали государствам-членам Евросоюза, что эти ресурсы эффективнее будет использовать для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой, а не для продолжения войны. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что это давление на страны ЕС оказывается на фоне сложной ситуации для Украины. Киев рискует остаться без денег в начале 2026-го года, а США частично отказались оказывать помощь, возложив основное бремя за финансирование Украины на Европу.

В пресс-службе Госдепа США не ответили на запрос о комментарии.

Вашингтон хочет использовать активы на переговорах

В США считают, что российские активы могут быть частью мирного плана для завершения российско-украинской войны. По мнению Вашингтона, их можно было использовать для финансирования послевоенных инвестиций под руководством США.

В то же время их использование в дальнейшем остается той позицией, по которой Москва не готова идти ни на какие уступки.

В частности, бывший президент России, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил странам Европейского Союза войной, если ЕС пытается передать замороженные российские активы Украине в качестве репарационного кредита. Он заявил, что в соответствии с международным правом, такие действия могут восприниматься как casus belli (формальный повод для развязывания войны одним государством против другого).

Реакция Европы

Европейские лидеры продолжают стоять на своей позиции, отмечая, что использование замороженных активов РФ — это дело ЕС, ведь большая часть средств хранятся именно в Европе. Речь идет примерно о 210 млн евро.

"Американское правительство знает об этом, и это также является переговорной позицией немецкого правительства. Это также консенсус на европейском уровне. По этому вопросу нет абсолютно никаких разногласий во мнениях. Эти деньги должны поступать в Украину — они должны помогать Украине", — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

В то же время в самом Евросоюзе на самом деле нет единства. В частности, против передачи активов Украине выступает Бельгия, где хранится большинство средств. Там опасаются, что в будущем Бельгия вынуждена будет сама оплачивать любые счета, если Россия выиграет любые будущие иски по возврату активов.

Также в Брюсселе боятся, что использование замороженных средств откроет Европу и ее компании для мести со стороны России.

В пятницу, 5 декабря, Фридрих Мерц отправится в Брюссель для переговоров с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы попытаться убедить Бельгию поддержать план ЕС. Мерц объяснил, что серьезно относится к беспокойству бельгийского премьер-министра, и что попытается решить их на пятничной встрече.

"Если мы пойдем по этому пути, мы сделаем это, чтобы помочь Украине, возможно, в течение следующих двух-трех лет", — отметил Мерц.

Бельгийский национальный бюджет получил сотни миллионов евро налоговых поступлений от замороженных активов РФ, хотя утверждается, что эти деньги используются для оказания помощи Украине.

Текущее неприятие Бельгией плана остается главным препятствием для его одобрения в преддверии саммита лидеров ЕС позже в этом месяце, где блок будет стремиться подписать предложения.

ЕС предложил поддержать заем с помощью бюджета блока или через двусторонние гарантии государств-членов. Активы будут оставаться замороженными, и Киев должен будет вернуть заем только при условии, что Россия согласится финансировать восстановление страны и компенсировать ей ущерб, нанесенный войной.

Кроме Бельгии, против этих планов выступает Венгрия, а Словакия заявила, что не поддержит предложения по военной поддержке Украины. Для одобрения требуется лишь квалифицированное большинство государств-членов (решение должно набрать как минимум пороговое количество голосов (232 из 321) и получить поддержку большинства государств-членов).

Комиссия также предложила вариант выпуска общего долга в случае, если они не смогут достичь согласия по использованию заблокированных активов. Но государства-члены, включая Германию, отвергают эту идею, а тот факт, что это требует единодушия, делает ее маловероятной.

Напомним, что только в марте 2025-го года европейские политики приняли решение о конфискации российских активов в пользу Украины, которая страдает от войны. Европейские политики отказались отбирать у россиян деньги, говоря, что это "карта" для будущих переговоров.

В конце ноября премьер Бельгии в письме к Урсуле фон дер Ляйен заявил, что если использовать замороженные активы Российской Федерации в поддержку Украины, то это помешает мирному плану и завершению войны.

А издание Politico узнало, что в мирные планы Дональда Трампа входит вернуть активы России после подписания мирного соглашения. Еще летом американские чиновники заявили посланнику Европейского Союза по вопросам санкций Дэвиду О'Салливану, что их план заключается в возвращении активов россиянам после подписания любого мирного соглашения.