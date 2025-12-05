США просять ЄС не використовувати заморожені активи РФ для допомоги Україні, — Bloomberg

Європейський Союз запропонував використати 105 млрд доларів з заморожених у ЄС російських активів для покриття економічних та військових потреб України протягом наступних двох років.

У той же час чиновники США закликали низку країн ЄС заблокувати це рішення. Вони наголошували державам-членам Євросоюзу, що ці ресурси ефективніше буде використати для забезпечення мирної угоди між Києвом і Москвою, а не для продовження війни. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Зазначається, що цей тиск на країни ЄС чиниться на фоні складної ситуації для України. Київ ризикує залишитися без грошей на початку 2026-го року, а США частково відмовилися надавати допомогу, поклавши основний тягар за фінансування України на Європу.

У пресслужбі Держдепу США не відповіли на запит про коментар.

Вашингтон хоче використати активи на перемовинах

У США вважають, що російські активи можуть бути частиною мирного плану для завершення російсько-української війни. На думку Вашингтона, їх можна було використати для фінансування післявоєнних інвестицій під керівництвом США.

Відео дня

У той же час їхнє використання надалі залишається тією позицією, щодо якої Москва не готова йти на жодні поступки.

Зокрема, колишній президент Росії, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив країнам Європейського Союзу війною, якщо ЄС намагається передати заморожені російські активи Україні як репараційний кредит. Він заявив, що відповідно до міжнародного права, такі дії можуть сприйматися як casus belli (формальний привід для розв'язування війни однією державою проти іншої).

Реакція Європи

Європейські лідери продовжують стояти на своїй позиції, зазначаючи, що використання заморожених активів РФ — це справа ЄС, адже більша частина коштів зберігаються саме в Європі. Йдеться приблизно про 210 млн євро.

"Американський уряд знає про це, і це також є переговорною позицією німецького уряду. Це також консенсус на європейському рівні. З цього питання немає абсолютно жодних розбіжностей у думках. Ці гроші повинні надходити в Україну – вони повинні допомагати Україні", — заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

У той же час у самому Євросоюзі насправді немає єдності. Зокрема, проти передачі активів Україні виступає Бельгія, де зберігається більшість коштів. Там побоюються, що в майбутньому Бельгія змушена буде сама оплачувати будь-які рахунки, якщо Росія виграє будь-які майбутні позови щодо повернення активів.

Також у Брюсселі бояться, що використання заморожених коштів відкриє Європу та її компанії для помсти з боку Росії.

У п'ятницю, 5 грудня, Фрідріх Мерц вирушить до Брюсселя для переговорів з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб спробувати переконати Бельгію підтримати план ЄС. Мерц пояснив, що серйозно ставиться до занепокоєння бельгійського прем'єр-міністра, і що спробує вирішити їх на п'ятничній зустрічі.

"Якщо ми підемо цим шляхом, ми зробимо це, щоб допомогти Україні, можливо, протягом наступних двох-трьох років", — зазначив Мерц.

Бельгійський національний бюджет отримав сотні мільйонів євро податкових надходжень від заморожених активів РФ, хоча стверджується, що ці гроші використовуються для надання допомоги Україні.

Поточне неприйняття Бельгією плану залишається головною перешкодою для його схвалення напередодні саміту лідерів ЄС пізніше цього місяця, де блок прагнутиме підписати пропозиції.

ЄС запропонував підтримати позику за допомогою бюджету блоку або через двосторонні гарантії держав-членів. Активи залишатимуться замороженими, і Київ повинен буде повернути позику лише за умови, що Росія погодиться фінансувати відбудову країни та компенсувати їй збитки, завдані війною.

Окрім Бельгії, проти цих планів виступає Угорщина, а Словаччина заявила, що не підтримає пропозиції щодо військової підтримки України. Для схвалення потрібна лише кваліфікована більшість держав-членів (рішення повинно набрати щонайменше порогову кількість голосів (232 з 321) та здобути підтримку більшості держав-членів).

Комісія також запропонувала варіант випуску спільного боргу у випадку, якщо вони не зможуть досягти згоди щодо використання заблокованих активів. Але держави-члени, включаючи Німеччину, відкидають цю ідею, а той факт, що це вимагає одностайності, робить її малоймовірною.

Нагадаємо, що лише у березні 2025-го року європейські політики ухвалили рішення щодо конфіскації російських активів на користь України, яка потерпає від війни. Європейські політики відмовились відбирати у росіян гроші, говорячи, що це "карта" для майбутніх перемовин.

У кінці листопада прем'єр Бельгії у листі до Урсули фон дер Ляєн заявив, що якщо використовувати заморожені активи Російської Федерації на підтримку України, то це завадить мирному плану та завершенню війни.

А видання Politico дізналося, що в мирні плани Дональда Трампа входить повернути активи Росії після підписання мирної угоди. Ще влітку американські чиновники заявили посланнику Європейського Союзу з питань санкцій Девіду О'Саллівану, що їхній план полягає в повернення активів росіянам після підписання будь-якої мирної угоди.