Семь стран ЕС выступили против кредита для Украины за счет замороженных средств РФ

"Репарационный кредит" в размере 210 миллиардов евро из замороженных активов РФ, который Евросоюз планировал направить на финансирование помощи Украины в ее противостоянии российской агрессии, готовы поддержать далеко не все страны Европы.

Ряд государств уже заявили о поддержке призывов Бельгии к альтернативам так называемому "репарационному кредиту" и не трогать российские деньги, пишет Euractiv.

"Наиболее убедительным вариантом является репарационный кредит, и именно над этим мы работаем. Мы еще не достигли цели, и это становится все сложнее, но мы работаем", – заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, лидеры ЕС "еще имеют несколько дней", чтобы убедить Бельгию поддержать "репарационный кредит" в размере 210 миллиардов евро до решающего саммита Европейского совета 18 декабря.

Euroclear, депозитарий ценных бумаг, расположенный в Брюсселе, владеет подавляющим большинством из 210 миллиардов евро недвижимых активов, которые будут использованы для финансирования кредита, что делает Бельгию ключевым игроком на переговорах. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер неоднократно призывал ЕС выпустить совместное долговое обязательство, обеспеченное долгосрочным бюджетом блока, для поддержки Киева вместо того, чтобы продолжать процесс предоставления кредита, который он осудил как "фундаментально неправильный".

Де Вевер также утверждал, что этот план сопряжен с серьезными юридическими и финансовыми рисками.

12 декабря Италия, Болгария и Мальта опубликовали совместное заявление с Бельгией, призывая ЕС рассмотреть "альтернативные варианты" кредита, включая выпуск совместного долгового обязательства.

Их призывы на выходных поддержали Чехия и Венгрия, пророссийский премьер-министр которой Виктор Орбан также яростно выступает против схемы кредитования

Активно не поддерживает инициативу и словацкий лидер Роберт Фицо, также лояльный Кремлю. Он заявил, что не проголосует использование российских активов для финансирования военных расходов Киева.

В свою очередь Каллас утверждает, что другие способы финансирования Киева "на самом деле не работают". По данным Комиссии, у Украины закончатся деньги в апреле следующего года, и в 2026 и 2027 годах общий дефицит бюджетного и военного финансирования составит 135 миллиардов евро.

Юридически вариант совместного долга требует единогласия всех 27 государств-членов ЕС, в то время как репарационный кредит требует поддержки лишь "квалифицированного большинства" стран, или 15 стран, представляющих не менее 65% населения блока.

Несмотря на техническую осуществимость, Каллас предположила, что политически невозможно будет продолжить предоставление кредита, если Бельгия не поддержит его.

Напомним, на прошлой неделе правительства стран Европейского союза анонсировали начало процесса заморозки активов Центрального банка России, заблокированных в Европе, на долгосрочную перспективу.

В свою очередь чиновники США ранее уже призвали ряд стран ЕС заблокировать решение об использовании российских активов для покрытия экономических и военных потребностей Украины. Более того, США хотят вернуть России эти деньги.