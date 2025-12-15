Сім країн ЄС виступили проти кредиту для України за рахунок заморожених коштів РФ

"Репараційний кредит" у розмірі 210 мільярдів євро із заморожених активів РФ, який Євросоюз планував спрямувати на фінансування допомоги Україні в її протистоянні російській агресії, готові підтримати далеко не всі країни Європи.

Низка держав уже заявили про підтримку закликів Бельгії до альтернатив так званому "репараційному кредиту" і не чіпати російські гроші, пише Euractiv.

"Найбільш переконливим варіантом є репараційний кредит, і саме над цим ми працюємо. Ми ще не досягли мети, і це стає дедалі складніше, але ми працюємо", — заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

За її словами, лідери ЄС "ще мають кілька днів", щоб переконати Бельгію підтримати "репараційний кредит" у розмірі 210 мільярдів євро до вирішального саміту Європейської ради 18 грудня.

Euroclear, депозитарій цінних паперів, розташований у Брюсселі, володіє переважною більшістю з 210 мільярдів євро нерухомих активів, які будуть використані для фінансування кредиту, що робить Бельгію ключовим гравцем на переговорах. Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер неодноразово закликав ЄС випустити спільне боргове зобов'язання, забезпечене довгостроковим бюджетом блоку, для підтримки Києва замість того, щоб продовжувати процес надання кредиту, який він засудив як "фундаментально неправильний".

Де Вевер також стверджував, що цей план пов'язаний із серйозними юридичними та фінансовими ризиками.

12 грудня Італія, Болгарія і Мальта опублікували спільну заяву з Бельгією, закликаючи ЄС розглянути "альтернативні варіанти" кредиту, включно з випуском спільного боргового зобов'язання.

Їхні заклики на вихідних підтримали Чехія та Угорщина, проросійський прем'єр-міністр якої Віктор Орбан також люто виступає проти схеми кредитування

Активно не підтримує ініціативу і словацький лідер Роберт Фіцо, також лояльний до Кремля. Він заявив, що не проголосує використання російських активів для фінансування військових витрат Києва.

Зі свого боку Каллас стверджує, що інші способи фінансування Києва "насправді не працюють". За даними Комісії, в України закінчаться гроші у квітні наступного року, і в 2026 і 2027 роках загальний дефіцит бюджетного і військового фінансування становитиме 135 мільярдів євро.

Юридично варіант спільного боргу вимагає одностайності всіх 27 держав-членів ЄС, тоді як репараційний кредит вимагає підтримки лише "кваліфікованої більшості" країн, або 15 країн, що представляють щонайменше 65% населення блоку.

Попри технічну здійсненність, Каллас припустила, що політично неможливо буде продовжити надання кредиту, якщо Бельгія не підтримає його.

Нагадаємо, минулого тижня уряди країн Європейського союзу анонсували початок процесу заморозки активів Центрального банку Росії, заблокованих у Європі, на довгострокову перспективу.

Зі свого боку чиновники США раніше вже закликали низку країн ЄС заблокувати рішення про використання російських активів для покриття економічних і військових потреб України. Ба більше, США хочуть повернути Росії ці гроші.