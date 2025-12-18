"Досягли переломного моменту": у ЄС погодилися на надання Україні репараційної позики, — Туск

Країни Європейського Союзу наблизилися до принципового рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України. Водночас окремі держави наполягають на додаткових гарантіях, побоюючись можливих наслідків таких кроків.

Як передає кореспондент видання "Укрінформ", прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час пресконференції для журналістів у Брюсселі повідомив, що у переговорах щодо фінансової допомоги Україні коштом заморожених російських активів досягнуто "переломного моменту". За його словами, серед лідерів ЄС формується спільне розуміння необхідності рухатися в цьому напрямку, хоча остаточні рішення ще не ухвалені через технічні та юридичні нюанси.

"Ми точно досягли переломного моменту. А переломний момент означає, що всі погоджуються з тим, що варто спробувати та що було б справедливо, виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України", — заявив Туск.

Водночас він наголосив, що не всі держави-члени готові підтримати такий механізм без додаткових запобіжників, оскільки побоюються можливих дій у відповідь з боку Росії.

"Деякі країни будуть боротися всіма силами, щоб максимізувати свої гарантії", — зазначив польський прем’єр, підкресливши, що дискусії між європейськими лідерами ще тривають.

Туск також уточнив, що нині розглядається варіант надання Україні репараційної позики, яка базуватиметься на заморожених російських активах. За його словами, переговорний процес є складним, зокрема через позицію країн, які вважають себе найбільш уразливими до потенційних фінансових чи політичних кроків з боку РФ.

Як повідомляє The Guardian, під час цієї з розмови польський прем’єр окремо наголосив на стратегічних ризиках, які може спричинити зволікання або помилкові рішення Європи у питанні підтримки України. Він чітко окреслив ставки нинішніх переговорів, звертаючись до польських журналістів.

"Польська незалежність буде під загрозою, якщо внаслідок поганих рішень або відсутності дій з боку Європи Україна буде змушена капітулювати", — заявив Туск.

Він пояснив, що підтримка України коштом заморожених російських активів напряму пов’язана з безпекою Польщі та всього регіону.

"Коли ми говоримо про необхідність підтримки України за допомогою цих російських коштів, то робимо це тому, що добре знаємо: українська незалежність віддаляє ризик агресії чи війни від польських кордонів", — підкреслив голова польського уряду.

Водночас Туск застеріг, що протилежний сценарій матиме прямі наслідки для Польщі.

"Падіння України в результаті цієї війни означатиме пряму загрозу для Польщі", — заявив він.

Нагадаємо, що уряди країн ЄС у грудні анонсували початок процесу замороження активів Центрального банку Росії, заблокованих у Європі, на довгострокову перспективу.

Також Фокус писав, що далеко не всі країни Європі погодилися на те, щоб спрямувати кошти із заморожених активів РФ на допомогу Україні.