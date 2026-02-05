"Так долго не продержатся": Зеленский назвал, сколько времени и солдат надо РФ для полного захвата Донбасса

России для полного захвата украинского Донбасса понадобится минимум два года и 800 тысяч "трупов" своих военных.

Кремль продолжает настаивать на том, чтобы Украина оставила всю территорию Донбасса, поскольку с начала полномасштабной войны российская армия так и не смогла одержать ни одной победы на поле боя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время интервью французскому медиа France, которое обнародовали 4 февраля.

"Россия хочет, чтобы мы оставили весь Донбасс. Почему? Потому что с тех пор, как они начали эту войну, они не одержали ни одной победы", — подчеркнул политик.

Однако украинская сторона хорошо понимает, сколько россиянам стоит каждый километр и метр захваченной территории.

"Они не считают тех, кто погибает. Мы вынуждены это делать. Чтобы завоевать восток Украины, им будет стоить еще 800 тысяч трупов — трупов их солдат. Им понадобится минимум 2 года", — заявил Владимир Зеленский.

При этом, как считает Зеленский, в это время россияне будут иметь очень медленное продвижение на фронте.

"По моему мнению, они так долго не продержатся", — отметил лидер.

Переговоры о мире: на какие уступки готова пойти Украина

На вопрос журналистки о том, на какую уступку Киев готов пойти в достижении договоренностей с Кремлем, Владимир Зеленский ответил, что это замораживание линии фронта.

"Если говорить о замороженном конфликте, чего я никогда не хотел, но если мы заморозим линию фронта и сохраним позиции, это уже большая уступка с нашей стороны", — подчеркнул украинский президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что речь идет об уступках не только со стороны Украины, но и от РФ.

"Речь идет об уступках с двух сторон. Россиянам нужен перерыв: у них те проблемы, о которых я говорил", — пояснил президент.

Если же речь идет об "экономической зоне", то отступить придется украинским военным и россиянам. Если же речь идет о демилитаризованной зоне, то Украина должна контролировать свою часть, а россияне — свою, отметил Зеленский. Однако для обеспечения действия таких договоренностей нельзя обойтись без международного присутствия.

Напомним, во время интервью France Зеленский также озвучил официальные потери Украины в войне с Россией.

Также Зеленский объяснял, как Трамп может влиять на Кремль в переговорах об окончании войны.