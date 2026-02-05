"Так довго не протримаються": Зеленський назвав, скільки часу та солдатів треба РФ для повного захоплення Донбасу

Росії для повного захоплення українського Донбасу знадобиться щонайменше два роки та 800 тисяч "трупів" своїх військових.

Кремль продовжує наполягати на тому, щоб Україна залишила всю територію Донбасу, оскільки від початку повномасштабної війни російська армія так і не спромоглася здобути жодної перемоги на полі бою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю французькому медіа France, яке оприлюднили 4 лютого.

"Росія хоче, щоб ми залишили весь Донбас. Чому? Бо відколи вони почали цю війну, вони не здобули жодної перемоги", — підкреслив політик.

Однак українська сторона добре розуміє, скільки росіянам вартує кожен кілометр та метр захопленої території.

"Вони не рахують тих, хто гине. Ми змушені це робити. Щоб завоювати схід України, їм коштуватиме ще 800 тисяч трупів — трупів їхніх солдатів. Їм знадобиться щонайменше 2 роки", — заявив Володимир Зеленський.

При цьому, як вважає Зеленський, у цей час росіяни матимуть дуже повільне просування на фронті.

"На мою думку, вони так довго не протримаються", — зазначив лідер.

Переговори про мир: на які поступки готова піти Україна

На запитання журналістки про те, на яку поступку Київ готовий піти у досягненні домовленостей з Кремлем, Володимир Зеленський відповів, що це замороження лінії фронту.

"Якщо говорити про заморожений конфлікт, чого я ніколи не хотів, але якщо ми заморозимо лінію фронту і збережемо позиції, це вже велика поступка з нашого боку", — наголосив український президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що йдеться про поступки не лише з боку України, а й від РФ.

"Йдеться про поступки з двох сторін. Росіянам потрібна перерва: у них ті проблеми, про які я казав", — пояснив президент.

Якщо ж йдеться про "економічну зону", то відступити доведеться українським військовим та росіянам. Якщо ж йдеться про демілітаризовану зону, то Україна повинна контролювати свою частину, а росіяни — свою, зазначив Зеленський. Однак для забезпечення дії таких домовленостей не можна обійтися без міжнародної присутності.

