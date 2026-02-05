"Звик до цього": Зеленський розповів про спроби росіян його вбити (відео)

Російська сторона щонайменше кілька разів здійснювала спроби ліквідувати президента України Володимира Зеленського.

Після неодноразових спроб росіян "прибрати" його Володимир Зеленський вже "звик до цього". Про це український лідер розповів під час під час інтерв'ю французькому виданню France 4 лютого.

Журналістка під час розмови згадала про значну кількість блокпостів та контрольно-пропускних пунктів, які довелося пройти, щоб поспілкуватися з президентом України.

"Перевіряли телефони, нас кілька разів обшукували, перш ніж ми дісталися шостого поверху", — зазначила кореспондентка.

Вона поцікавилася у Зеленського, чи боїться він з огляду на війну з Росією за своє життя. На це політик відповів, що подібних спроб замаху російські служби скоїли вже достатньо.

"Коли говоримо про страх, знаєте, Росія вже кілька разів намагалася мене ліквідувати", — зізнався президент.

Однак зараз він вже не відчуває того страху за власне життя, який був раніше.

"Певним чином, я вже не відчуваю того страху, що був на початку війни. Я звик до цього, це частина мого життя", — пояснив Зеленський.

Водночас політик не розкрив кількості спроб росіян його ліквідувати і не називав прикладів таких історій.

Про що ще говорив Зеленський під час інтерв'ю французькому медіа

Увечері 4 лютого вийшло інтерв'ю українського президента для французького ЗМІ France. У ході розмови політик торкнувся низки питань російсько-української війни та мирних переговорів.

Говорячи про переговори з РФ, Зеленський зокрема розповів, що глава Кремля Володимир Путін насправді боїться тільки президента США Дональда Трампа. За його словами, американський лідер має важелі впливу на нього, у той час як європейських лідерів Путін не боїться.

Також під час інтерв'ю Зеленський розкрив офіційні втрати України на війні з Росією. За його словами, є багато зниклих безвісти військових, а втрати сягнули 55 тисяч загиблими.

Окрім того, у розмові Зеленський розповів, скільки часу та загиблих військових знадобиться Росії, аби повністю захопити український Донбас.