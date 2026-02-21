Не чувствовала себя счастливой: Елена Зеленская рассказала о жизни после февраля 2022-го

Первая леди Елена Зеленская призналась, что с февраля 2022 года еще ни разу не чувствовала себя счастливой на все сто процентов. При этом, глядя на своего мужа, ей кажется, что полномасштабная война длится уже более четырех лет.

"Это видно, когда смотришь на него. Но это не так важно, как то, что он переживает внутри, на эмоциональном уровне", — отметила она.

Первая леди Елена Зеленская и президент Украины Владимир Зеленский чтят память погибших участников Революции Достоинства на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве

Зеленская призналась, что с начала полномасштабного вторжения у нее не было ни одного момента полного счастья. Жена политика смирилась с этим и признает, что с этим придется подождать до окончания войны. Однако она сосредотачивается на коротких моментах радости, например, когда семья завела нового щенка и впервые принесла его домой.

Кроме того, Зеленская поделилась, что в первые дни широкомасштабного вторжения РФ испытывала "острый страх", который позже сменился постоянным. Это чувство она пытается побороть.

Важно

"Потому что иначе это мешает жить нормальной жизнью. Этот страх иногда пытается вырваться наружу… но я не позволяю себе долго на нем сосредотачивыаться", — заявила Зеленская.

Напомним, в 2023 году Елена Зеленская в интервью ВВС рассказала, как война с Россией повлияла на ее семью. Она заявляла, что ей нужен муж, а не историческая фигура рядом.

