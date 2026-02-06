Елене Зеленской — 48: какой была в детстве и юности жена президента Зеленского

6 февраля день рождения отмечает жена президента Украины Елена Зеленская. По этому случаю стоит вспомнить, какой была ее жизнь до публичности — в детстве и юности, еще задолго до роли первой леди.

Елена Зеленская, в девичестве Кияшко, родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге. Она росла в обычной семье в большом промышленном городе. Фокус рассказывает о детстве, учебе, взрослой жизни и знакомстве первой леди с Владимиром Зеленским.

Детство в Кривом Роге

О ее родителях в открытых источниках известно немного — сама Елена Зеленская неоднократно подчеркивала, что предпочитает приватность и не выносит семейную жизнь на публику.

Ее детство пришлось на конец советского периода и первые годы независимости Украины. Это было время перемен, экономической нестабильности и формирования новой общественной среды, в которой росли многие будущие публичные деятели страны.

Відео дня

Первая леди Елена Зеленская Фото: Instagram

Обучение в школе

Елена Зеленская училась в криворожской гимназии №95. В этой же школе учился и Владимир Зеленский, будущий президент Украины. Впрочем, в школьные годы они почти не общались — их отношения начали развиваться значительно позже.

Известно, что Елена получила полное среднее образование и успешно сдала вступительные экзамены в высшее учебное заведение.

Студенческие годы и образование

После школы Елена Зеленская поступила в Криворожский технический университет, где училась на архитектурном факультете. По образованию она архитекторка. Обучение в техническом вузе требовало серьезной подготовки, системности и дисциплины.

Несмотря на полученную специальность, в дальнейшем она не работала по специальности. Уже во время студенческих лет ее жизнь начала пересекаться с творческой сферой, однако на тот момент это еще не было ее основной профессиональной деятельностью.

Знакомство с Владимиром Зеленским

Более близкое общение Елены Кияшко с Владимиром Зеленским началось после окончания школы. Они встретились снова уже во взрослом возрасте, когда Зеленский был участником команды КВН.

Владимир и Елена Зеленские Фото: Instagram

Впоследствии их отношения переросли в романтические, а в 2003 году пара поженилась.

Свадьба Зеленских Фото: из открытых источников

На этом этапе жизни Елена Зеленская еще не была публичной личностью и не появлялась в медиапространстве. Она оставалась вне внимания широкой аудитории, сосредотачиваясь на личной жизни и учебе.

Начало взрослой жизни

После завершения учебы Елена Зеленская присоединилась к работе в студии "Квартал 95". Она работала как сценарист и редактор, в частности участвовала в создании юмористических и телевизионных проектов. Именно этот период стал началом ее профессиональной деятельности в медиасфере.

В то же время она не стремилась к публичности и долгое время оставалась "человеком за кадром". Ее имя редко упоминалось в СМИ вплоть до момента, когда Владимир Зеленский объявил об участии в президентских выборах.

Семья Зеленских Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, блогер рассказал о фобиях, которые имеет жена президента.