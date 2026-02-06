Елене Зеленской — 48: какой была в детстве и юности жена президента Зеленского
6 февраля день рождения отмечает жена президента Украины Елена Зеленская. По этому случаю стоит вспомнить, какой была ее жизнь до публичности — в детстве и юности, еще задолго до роли первой леди.
Елена Зеленская, в девичестве Кияшко, родилась 6 февраля 1978 года в Кривом Роге. Она росла в обычной семье в большом промышленном городе. Фокус рассказывает о детстве, учебе, взрослой жизни и знакомстве первой леди с Владимиром Зеленским.
Детство в Кривом Роге
О ее родителях в открытых источниках известно немного — сама Елена Зеленская неоднократно подчеркивала, что предпочитает приватность и не выносит семейную жизнь на публику.
Ее детство пришлось на конец советского периода и первые годы независимости Украины. Это было время перемен, экономической нестабильности и формирования новой общественной среды, в которой росли многие будущие публичные деятели страны.
Обучение в школе
Елена Зеленская училась в криворожской гимназии №95. В этой же школе учился и Владимир Зеленский, будущий президент Украины. Впрочем, в школьные годы они почти не общались — их отношения начали развиваться значительно позже.
Известно, что Елена получила полное среднее образование и успешно сдала вступительные экзамены в высшее учебное заведение.
Студенческие годы и образование
После школы Елена Зеленская поступила в Криворожский технический университет, где училась на архитектурном факультете. По образованию она архитекторка. Обучение в техническом вузе требовало серьезной подготовки, системности и дисциплины.
Несмотря на полученную специальность, в дальнейшем она не работала по специальности. Уже во время студенческих лет ее жизнь начала пересекаться с творческой сферой, однако на тот момент это еще не было ее основной профессиональной деятельностью.
Знакомство с Владимиром Зеленским
Более близкое общение Елены Кияшко с Владимиром Зеленским началось после окончания школы. Они встретились снова уже во взрослом возрасте, когда Зеленский был участником команды КВН.
Впоследствии их отношения переросли в романтические, а в 2003 году пара поженилась.
На этом этапе жизни Елена Зеленская еще не была публичной личностью и не появлялась в медиапространстве. Она оставалась вне внимания широкой аудитории, сосредотачиваясь на личной жизни и учебе.
Начало взрослой жизни
После завершения учебы Елена Зеленская присоединилась к работе в студии "Квартал 95". Она работала как сценарист и редактор, в частности участвовала в создании юмористических и телевизионных проектов. Именно этот период стал началом ее профессиональной деятельности в медиасфере.
В то же время она не стремилась к публичности и долгое время оставалась "человеком за кадром". Ее имя редко упоминалось в СМИ вплоть до момента, когда Владимир Зеленский объявил об участии в президентских выборах.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Елена Зеленская осудила выступление российской певицы Нетребко в Лондоне.
- Первая леди поразила белоснежным деловым костюмом.
Кроме того, блогер рассказал о фобиях, которые имеет жена президента.