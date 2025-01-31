Чего боится Елена Зеленская: блогер рассказал о фобиях, которые имеет жена президента (видео)

Елена Зеленская катастрофически боится кататься на велосипеде. Также она опасается становиться на лыжи.

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Супруга президента Украины Владимира Зеленского первая леди Елена Зеленская, как оказалось, имеет два страха, связанные с активным отдыхом. Об этом на своем YouTube-канале рассказал блогер Слава Демин.

О страхах Елены Зеленской рассказывают с 6:30 до 7:50

Он отметил, что у Елены Зеленской есть фобия, которая касается езды на велосипеде.

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Когда-то в одном из интервью женщина рассказывала, что она вместе с мужем постоянно занимается спортом, ходя вместе в бассейн и спортзал. Кроме того, Владимир часто ездил на велосипеде, но без жены.

"Она призналась, что когда-то у нее было несколько травм, поэтому она боится ездить на велосипеде, но очень хотела бы", — рассказал ведущий.

2019 год. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд дарит электровелосипед Владимиру Зеленскому. Фото: x.com/lauribambus

Также, как рассказал блогер, Елена Зеленская боится становиться на лыжи. Во время зимних каникул вся семья каталась на лыжах, но все время без нее. Елена призналась, что пыталась научиться, но так и не смогла.

"Ей все же было страшно. Поэтому пока дети с мужем катались — она проводила свое время иначе", — рассказал Слава Демин.

Во время полномасштабного российского вторжения семья президента, хотя и остается в Украине, но живет отдельно, поэтому и видится очень редко. Об этом в совместном интервью вместе с первой леди Еленой Зеленской рассказал глава государства Владимир Зеленский.

Напомним, встреча журналистки издания Libelle Виктории Кобленко и Елены Зеленской происходила в обстановке строгой секретности. Перед интервью сотрудники службы безопасности проверили ручку и бумагу, а также букет цветов и открытку для Первой леди, на наличие токсичных веществ.