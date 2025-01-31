Чого боїться Олена Зеленська: блогер розповів про фобії, які має дружина президента (відео)

Олена Зеленська катастрофічно боїться кататися на велосипеді. Також вона побоюється ставати на лижі.

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Дружина президента України Володимира Зеленського перша леді Олена Зеленська, як виявилося, має два страхи, пов'язані з активним відпочинком. Про це на своєму YouTube-каналі розповів блогер Слава Дьомін.

Про страхи Олени Зеленської розповідають з 6:30 до 7:50

Він зазначив, що в Олени Зеленської є фобія, яка стосується їзди на велосипеді.

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Колись в одному з інтерв'ю жінка розповідала, що вона разом із чоловіком постійно займається спортом, ходячи разом у басейн та спортзал. Окрім того, Володимир часто їздив на велосипеді, але без дружини.

"Вона зізналася, що колись у неї було кілька травм, тому вона боїться їздити на велосипеді, але дуже хотіла б", — розповів ведучий.

2019 рік. Президентка Естонії Керсті Кальюлайд дарує електровелосипед Володимиру Зеленському. Фото: x.com/lauribambus

Також, як розповів блогер, Олена Зеленська боїться ставати на лижі. Під час зимових канікул уся родина каталася на лижах, але увесь час без неї. Олена зізналася, що намагалася навчитися, але так і не змогла.

"Їй все ж таки було страшно. Тому поки діти з чоловіком каталися — вона проводила свій час інакше", — розповів Слава Дьомін.

Під час повномасштабного російського вторгнення родина президента, хоча й залишається в Україні, але живе окремо, тому й бачиться дуже рідко. Про це у спільному інтерв'ю разом із першою леді Оленою Зеленською розповів глава держави Володимир Зеленський.

Нагадаємо, зустріч журналістки видання Libelle Вікторії Кобленко та Олени Зеленської відбувалася в обстановці суворої секретності. Перед інтерв'ю співробітники служби безпеки перевірили ручку і папір, а також букет квітів і листівку для Першої леді, на наявність токсичних речовин.