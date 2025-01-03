"Хочу вас здивувати": Зеленський розповів, де зустрічається з дружиною під час війни (відео)

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська розповіли про свої зустрічі під час війни. Переважна більшість спілкування, як виявилося, відбувається дистанційно.

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Під час повномасштабного російського вторгнення родина президента, хоча й залишається в Україні, але живе окремо, тому й бачиться дуже рідко. Про це у спільному інтерв'ю разом із першою леді Оленою Зеленською розповів глава держави Володимир Зеленський.

Про спілкування Зеленських під час війни можна послухати з 04:47 до 05:58

За словами президента, більшість спілкування з дружиною та дітьми відбувається через телефон.

"Хочу вас здивувати", — зазначив Володимир Зеленський, пояснивши, що завдяки телефону вдається частіше розмовляти.

Також президентська пара зустрічається й завдяки спільним інтерв'ю, пожартував очільник держави, додавши, що він дуже радіє, що хоч іноді з'являється така можливість.

"Це дуже важливо бачити один одного, не втрачати цей фундамент, розуміти, що в цілому відбувається", — пояснив він.

Утім, Володимир Зеленський не став розповідати, де сами проходять зустрічі, хоча й уточнив, що дуже часто вони бачаться в офісі на Банковій.

Нагадаємо, зустріч журналістки видання Libelle Вікторії Кобленко та Олени Зеленської проходила в обстановці суворої секретності. Перед інтерв'ю співробітники служби безпеки перевірили ручку і папір, а також букет квітів і листівку для Першої леді, на наявність токсичних речовин.

Також Олена Зеленська розповідала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії її чоловік страждає на болі в спині через великі навантаження та стреси.