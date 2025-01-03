"Хочу вас удивить": Зеленский рассказал, где встречается с женой во время войны (видео)

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская рассказали о своих встречах во время войны. Подавляющее большинство общения, как оказалось, происходит дистанционно.

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Во время полномасштабного российского вторжения семья президента, хотя и остается в Украине, но живет отдельно, поэтому и видится очень редко. Об этом в совместном интервью вместе с первой леди Еленой Зеленской рассказал глава государства Владимир Зеленский.

Об общении Зеленских во время войны можно послушать с 04:47 до 05:58

По словам президента, большинство общения с женой и детьми происходит через телефон.

"Хочу вас удивить", — отметил Владимир Зеленский, объяснив, что благодаря телефону удается чаще разговаривать.

Также президентская пара встречается и благодаря совместным интервью, пошутил глава государства, добавив, что он очень рад, что хоть иногда появляется такая возможность.

"Это очень важно видеть друг друга, не терять этот фундамент, понимать, что в целом происходит", — пояснил он.

Впрочем, Владимир Зеленский не стал рассказывать, где сами проходят встречи, хотя и уточнил, что очень часто они видятся в офисе на Банковой.

Напомним, встреча журналистки издания Libelle Виктории Кобленко и Елены Зеленской проходила в обстановке строгой секретности. Перед интервью сотрудники службы безопасности проверили ручку и бумагу, а также букет цветов и открытку для Первой леди, на наличие токсичных веществ.

Также Елена Зеленская рассказывала, что с начала полномасштабного вторжения России ее муж страдает болями в спине из-за больших нагрузок и стрессов.