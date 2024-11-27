"Стрес руйнує його спину": Олена Зеленська розповіла, як війна вплинула на її чоловіка

Перша леді України каже, що повномасштабна війна "загартувала" Володимира Зеленського. Проте через постійні стреси у президента України похитнулося здоров'я.

Президент України Володимир Зеленський страждає на болі в спині через великі навантаження та стреси від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Італії та Ватикану минулого тижня сказала в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

Під час візиту до Папського Престолу у Ватикані Олена Зеленська розповіла італійським журналістам, як війна вплинула на стан здоров'я її чоловіка. Перша леді зізналася, що у Володимира Зеленського болить спина через великі фізичні та емоційні навантаження.

"Тисяча днів війни загартували мого чоловіка. Стрес руйнує його спину", — сказала Олена Зеленська.

Крім того, журналісти спитали думку Зеленської щодо перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Перша леді відповіла, що про те, чи приведе Трамп Україну до справедливого миру, говорити ще зарано.

"Він обраний президент, він ще не обійняв посаду в Білому домі. У нього є два місяці, щоб ретельно підготувати всі заходи, які необхідно вжити, коли він розпочне свій мандат. Я не можу говорити від імені українського президента чи України. Все, чим я можу поділитися з вами, це моя особиста думка", — пояснила Олена Зеленська.

Також перша леді розповіла про те, що Україні вдалося повернути додому 388 викрадених росіянами дітей.

Нагадаємо, 25 листопада в інтерв'ю на іспанському телебаченні перша леді України розповіла, де зараз живуть діти Володимира Зеленського. За словами Олени, вся їхня родина зараз знаходиться в Києві, а діти не виїжджають з України.

Для інформаційної кампанії "Звісно, зможеш!" 11 листопада Олена Зеленська зізналася, ким мріяла стати у дитинстві. Перша леді розповіла, що хотіла стати вчителькою чи стюардесою. Свого часу вона вчилася на архітекторку у Криворізькому національному університеті, але потім захопилася написанням сценаріїв для гумористичних шоу.