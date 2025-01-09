Як війна змінила вигляд Зеленських: аналіз пластичного хірурга

Зовнішність Володимира та Олени Зеленських за останні три роки стала відображенням складних умов війни та постійної відповідальності. Як зазначає пластичний хірург Сергій Королюк, обличчя подружжя демонструє не лише фізичні зміни, але й їхню витривалість і силу духу. Порівнюючи їх вигляд до і після початку війни, лікар відзначає глибші зморшки, втомлену шкіру, а також появу легких ознак хроностаріння у Олени.

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На початку 2025 року у телемарафоні "Єдині новини" вийшло рідкісне спільне інтерв’ю президента Володимира Зеленського та його дружини Олени. Відразу після ефіру для Фокусу пластичний хірург Сергій Королюк провів аналіз їхньої зовнішності, підкресливши, як складні обставини, зокрема війна та відповідальність, відобразилися на їхньому вигляді.

За словами експертки, зовнішність подружжя Зеленських за останні три роки відображає всі труднощі, з якими вони стикалися під час війни. Напружений графік, стрес та постійна відповідальність наклали свій відбиток на їх обличчя. Хоча зміни не можна назвати критичними, вони є очевидними та відображають реальність, у якій Володимир і Олена живуть разом із народом.

Володимир та Олена Зеленські Фото: скрін

"Зовнішність подружжя Зеленських у новому інтерв’ю є своєрідним дзеркалом тих складних обставин, у яких вони перебувають останні три роки. Володимир та Олена разом несуть величезний тягар відповідальності, і це не може не впливати на їхній зовнішній вигляд. Попри стрес і постійний тиск, їхній вигляд залишається природним і відображає реальність, у якій вони живуть разом із народом", — зазначив лікар.

Володимир Зеленський Фото: скрін

Сергій Королюк переконаний, що зовнішність Володимира Зеленського за останні роки стала відображенням стресу, відповідальності та напруження, з якими він стикається як лідер у час війни. За його словами, обличчя, яке раніше асоціювалося з енергією та гумором, тепер випромінює витривалість і стійкість.

"Постійний стрес, хронічна втома й ненормований графік залишили помітний відбиток на зовнішності президента. Мімічні зморшки стали глибшими, з’явилися "мішки" під очима, а шкіра втратила свіжість і виглядає виснаженою. Зміни форми обличчя, ймовірно, спричинені втратою жирової тканини, є природними для вікових змін і постійного напруження. Попри ці виклики, зовнішність Зеленського залишається природною, без слідів інвазивних втручань, що підкреслює його автентичність і близькість до народу", — додав лікар.

Олена Зеленська Фото: скрін

Зовнішність Олени Зеленської також змінилася за останні роки.

"Якщо порівнювати зовнішність Олени Зеленської три роки тому (інтерв'ю з Мосійчук перед війною) і зараз, стає очевидним, як роки, сповнені стресу, напруженого графіка та величезної відповідальності, вплинули на її вигляд. Можна відзначити хроностаріння, пов'язане з віковими змінами та впливом хронічного стресу. Попри те, що вона дотримується здорового способу життя, ймовірно, приділяє увагу сучасним косметологічним процедурам та ретельному догляду за собою, постійна втома та ненормований графік залишили помітний відбиток. Серед видимих ознак можна відзначити появу брильок і початковий ступінь птозу овалу обличчя", — пояснив хурург.

Він додав, що такі зміни є абсолютно природною реакцією організму на постійний стрес і виснаження. Незважаючи на це, за його словами, Олена Зеленська зберігає впевненість, стиль і витонченість, залишаючись прикладом того, як навіть у найскладніші часи можна тримати баланс між внутрішньою силою та зовнішньою гармонією.

"Загалом, вигляд подружжя Зеленських — це не лише відображення фізичних змін, але й символ їхньої боротьби, стійкості та людяності. Вони обоє демонструють силу духу, яка переконує, що навіть у найважчі часи можна зберігати гармонію та підтримувати одне одного, залишаючись справжніми прикладами для наслідування", — резюмував Сергій Королюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський розповів, де зустрічається з дружиною під час війни.

Крім цього, Фокус писав про новорічні образи подружжя Зеленських: стилістка звернула увагу на важливу деталь.