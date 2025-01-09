Как война изменила облик Зеленских: анализ пластического хирурга

Внешность Владимира и Елены Зеленских за последние три года стала отражением сложных условий войны и постоянной ответственности. Как отмечает пластический хирург Сергей Королюк, лицо супругов демонстрирует не только физические изменения, но и их выносливость и силу духа. Сравнивая их вид до и после начала войны, врач отмечает более глубокие морщины, уставшую кожу, а также появление легких признаков хроностарения у Елены.

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В начале 2025 года в телемарафоне "Единые новости" вышло редкое совместное интервью президента Владимира Зеленского и его жены Елены. Сразу после эфира для Фокуса пластический хирург Сергей Королюк провел анализ их внешности, подчеркнув, как сложные обстоятельства, в частности война и ответственность, отразились на их виде.

По словам эксперта, внешность супругов Зеленских за последние три года отражает все трудности, с которыми они сталкивались во время войны. Напряженный график, стресс и постоянная ответственность наложили свой отпечаток на их лица. Хотя изменения нельзя назвать критическими, они очевидны и отражают реальность, в которой Владимир и Елена живут вместе с народом.

Владимир и Елена Зеленские Фото: скрин

"Внешность супругов Зеленских в новом интервью является своеобразным зеркалом тех сложных обстоятельств, в которых они находятся последние три года. Владимир и Елена вместе несут огромный груз ответственности, и это не может не влиять на их внешний вид. Несмотря на стресс и постоянное давление, их вид остается естественным и отражает реальность, в которой они живут вместе с народом", — отметил врач.

Владимир Зеленский Фото: скрин

Сергей Королюк убежден, что внешность Владимира Зеленского за последние годы стала отражением стресса, ответственности и напряжения, с которыми он сталкивается как лидер во время войны. По его словам, лицо, которое раньше ассоциировалось с энергией и юмором, теперь излучает выносливость и стойкость.

"Постоянный стресс, хроническая усталость и ненормированный график оставили заметный отпечаток на внешности президента. Мимические морщины стали глубже, появились "мешки" под глазами, а кожа потеряла свежесть и выглядит истощенной. Изменения формы лица, вероятно, вызванные потерей жировой ткани, являются естественными для возрастных изменений и постоянного напряжения. Несмотря на эти вызовы, внешность Зеленского остается естественной, без следов инвазивных вмешательств, что подчеркивает его аутентичность и близость к народу", — добавил врач.

Елена Зеленская Фото: скрин

Внешность Елены Зеленской также изменилась за последние годы.

"Если сравнивать внешность Елены Зеленской три года назад (интервью с Мосийчук перед войной) и сейчас, становится очевидным, как годы, полные стресса, напряженного графика и огромной ответственности, повлияли на ее вид. Можно отметить хроностарение, связанное с возрастными изменениями и влиянием хронического стресса. Несмотря на то, что она придерживается здорового образа жизни, вероятно, уделяет внимание современным косметологическим процедурам и тщательному уходу за собой, постоянная усталость и ненормированный график оставили заметный отпечаток. Среди видимых признаков можно отметить появление брылек и начальную степень птоза овала лица", — пояснил хурург.

Он добавил, что такие изменения являются абсолютно естественной реакцией организма на постоянный стресс и истощение. Несмотря на это, по его словам, Елена Зеленская сохраняет уверенность, стиль и утонченность, оставаясь примером того, как даже в самые сложные времена можно держать баланс между внутренней силой и внешней гармонией.

"В общем, вид супругов Зеленских — это не только отражение физических изменений, но и символ их борьбы, стойкости и человечности. Они оба демонстрируют силу духа, которая убеждает, что даже в самые тяжелые времена можно сохранять гармонию и поддерживать друг друга, оставаясь настоящими примерами для подражания", — резюмировал Сергей Королюк.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский рассказал, где встречается с женой во время войны.

Кроме этого, Фокус писал о новогодних образах супругов Зеленских: стилистка обратила внимание на важную деталь.