Новогодние образы супругов Зеленских: стилист обратила внимание на важную деталь

Персональный стилист Яна Ткаченко специально для Фокуса разобрала новогодние образы супругов Зеленских. Елена выбрала элегантную белую блузку с акцентными рукавами, а Владимир появился в вышиванке цвета хаки.

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Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская поздравили своих подписчиков в соцсетях с праздниками, опубликовав теплое семейное фото возле новогодней елки. Снимок быстро привлек внимание пользователей благодаря стильным и гармоничным образам супругов. Специально для издания Фокуса персональный стилист Яна Ткаченко проанализировала образы президентской четы, отметив их удачный стильный выбор.

На праздничном фото, которое появилось в Instagram, президентская чета позирует возле елки, украшенной золотисто-молочными игрушками, фонариками и соломенным декором. Елена стоит позади мужа, держа его за руку.

Первая леди выбрала для фотосессии элегантную белую блузку с пышными рукавами и воротником-стойкой, которую дополнила черным низом. Она завершила свой образ аккуратной укладкой, нежным макияжем и изысканными украшениями — серьгами и массивным ожерельем, гармонично дополняющим образ.

Президент Владимир Зеленский появился в вышиванке цвета хаки с черным узором и брюках в тон. Его образ подчеркнул сдержанную торжественность и национальные традиции.

"Елена и Владимир Зеленские демонстрируют гармоничный дуэт образов, который точно сочетает современность и уважение к национальным традициям. Елена выбрала элегантную блузу с акцентом на объемных рукавах. Этот силуэт добавляет изысканности и современного звучания образу. Очень удачно выбрано акцентное украшение- массивное ожерелье, удачно подчеркивает линию декольте и балансирует минималистичность наряда. Белый цвет блузки, как я уже не раз говорила, относится к ее цветовой палитре и идеально подходит к цветотипу Елены", — отметила стилист.

Яна Ткаченко также добавила, что белый цвет блузки прекрасно подчеркивает светлую кожу и мягкие черты лица Елены Зеленской, а массивное ожерелье добавляет образу завершенности.

В то же время она отметила удачный выбор вышиванки Владимиром Зеленским. По словам стилиста, узор на рубашке добавляет образу праздничности и аутентичности. Однако эксперт считает, что более светлый оттенок серого или зеленый или молочный цвет лучше подчеркнул бы его черты лица.

"Владимир выбрал вышиванку глубокого серого цвета с черным узором. Узор крупный, но не перегружает образ, а лишь придает ему торжественности и аутентичности. Крой рубашки свободный, что добавляет непринужденности. Серый цвет гармонирует с цветотипом Владимира. Но этот оттенок не самый лучший для Владимира. Он придает серый оттенок его лицу. Я бы остановилась на более светлом оттенке серого или зеленом, голубом или молочном цвете. Эти оттенки подчеркнут его выразительные черты и "подвесят" кожу лица", — пояснила стилист.

Стилист подытожила, что образы супругов Зеленских выглядят стильными и выдержанными. Наряды передают национальный дух, в то же время оставаясь современными и трендовыми.

"Общий вид супругов выглядит очень стильно и символично. Наряды подчеркивают индивидуальность каждого, но вместе они создают единую гармоничную картину. Это пример удачного сочетания национальных мотивов с современными тенденциями", — подытожила Яна Ткаченко.

Напомним, ранее мы писали, что экс-стилистка Елены Зеленской рассказала о работе с первой леди.

Кроме этого, Фокус писал, что стилист ответила, чего не хватает в образе Елены Зеленской во время визита в один из университетов Словении.