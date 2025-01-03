Новорічні образи подружжя Зеленських: стилістка звернула увагу на важливу деталь

Персональна стилістка Яна Ткаченко спеціально для Фокусу розібрала новорічні образи подружжя Зеленських. Олена обрала елегантну білу блузку з акцентними рукавами, а Володимир зʼявився у вишиванці кольору хакі.

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Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали своїх підписників у соцмережах зі святами, опублікувавши тепле сімейне фото біля новорічної ялинки. Знімок швидко привернув увагу користувачів завдяки стильним та гармонійним образам подружжя. Спеціально для видання Фокусу персональна стилістка Яна Ткаченко проаналізувала образи президентського подружжя, відзначивши їх вдалий стильний вибір.

На святковому фото, яке з'явилося в Instagram, президентське подружжя позує біля ялинки, прикрашеної золотисто-молочними іграшками, ліхтариками та солом’яним декором. Олена стоїть позаду чоловіка, тримаючи його за руку.

Перша леді обрала для фотосесії елегантну білу блузку з пишними рукавами та коміром-стійкою, яку доповнила чорним низом. Вона завершила свій образ акуратним укладанням, ніжним макіяжем та вишуканими прикрасами — сережками і масивним намистом, що гармонійно доповнює образ.

Президент Володимир Зеленський з'явився у вишиванці кольору хакі з чорним візерунком та штанах у тон. Його образ підкреслив стриману урочистість та національні традиції.

"Олена та Володимир Зеленські демонструють гармонійний дует образів, що влучно поєднує сучасність і повагу до національних традицій. Олена обрала елегантну блузу з акцентом на об’ємних рукавах. Цей силует додає вишуканості та сучасного звучання образу. Дуже вдало обрана акцентна прикраса— масивне намисто, що вдало підкреслює лінію декольте та балансує мінімалістичність вбрання. Білий колір блузки, як я вже не раз говорила, належить до її кольорової палітри і ідеально пасує до кольоротипу Олени", — зазначила стилістка.

Яна Ткаченко також додала, що білий колір блузки прекрасно підкреслює світлу шкіру та м’які риси обличчя Олени Зеленської, а масивне намисто додає образу завершеності.

Водночас вона відзначила вдалий вибір вишиванки Володимиром Зеленським. За словами стилістки, візерунок на сорочці додає образу святковості та автентичності. Однак експертка вважає, що більш світлий відтінок сірого або зелений чи молочний колір краще підкреслив би його риси обличчя.

"Володимир обрав вишиванку глибокого сірого кольору з чорним візерунком. Візерунок крупний, але не перевантажує образ, а лише додає йому урочистості та автентичності. Крій сорочки вільний, що додає невимушеності. Сірий колір гармоніює з кольоротипом Володимира. Але цей відтінок не найкращий для Володимира. Він надає сірого відтінку його обличчю. Я б зупинилася на більш світлому відтінку сірого або зеленому, блакитному чи молочному кольорі. Ці відтінки підкреслять його виразні риси і "підвісить" шкіру обличчя", — пояснила стилістка.

Стилістка підсумувала, що образи подружжя Зеленських виглядають стильними та витриманими. Вбрання передає національний дух, водночас залишаючись сучасним і трендовим.

"Загальний вигляд подружжя виглядає дуже стильно та символічно. Вбрання підкреслюють індивідуальність кожного, але разом вони створюють єдину гармонійну картину. Це приклад вдалого поєднання національних мотивів із сучасними тенденціям", — підсумувала Яна Ткаченко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексстилістка Олени Зеленської розповіла про роботу з першою леді.

Крім цього, Фокус писав, що стилістка відповіла, чого не вистачає в образі Олени Зеленської під час візиту в один з університетів Словенії.