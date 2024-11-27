"Стала голосом України": ексстилістка Олени Зеленської розповіла про роботу з першою леді

Наталя Каменська почала працювати з дружиною Володимира Зеленського в серпні 2021 року. Вона розповіла, який образ першої леді вважає найбільш знаковим.

Наталя Каменська зізналася, що вже не працює з Оленою Зеленською як стилістка. Про роботу з першою леді бізнес-леді розповіла в інтервʼю "Говорить ОПОРА".

"Ні, я вже не працюю з першою леді. Але я пропрацювала з Оленою три роки. Закінчила співпрацю буквально місяць тому", — зазначила Наталя Каменська.

Зокрема, стилістка пригадала, як почала працювати з дружиною Володимира Зеленського в серпні 2021 року, за пів року до повномасштабної війни в Україні.

"Для мене це був досить цікавий інспіріенс (досвід — ред.). Я хотіла зробити якесь велике, якусь розповідь… Зрозуміти, що є можливість завдяки і з допомогою Олени показувати світові продукт світові, просто показувати Україну", —розповіла Каменська.

Наталя Каменська розповіла про співпрацю з Оленою Зеленською

Зокрема, стилістка зізналася, що одягатися в українських дизайнерів та використовувати речі мас-маркету було ідеєю самої першої леді.

А на початку великої війни вони вирішили "говорити" через одяг спочатку за допомогою брошок. Згодом Олена Зеленська виступала в Конгресі США в образі з елементами вишивки східних регіонів України, коли на тому напрямку фронту була важка ситуація, тому в цьому полягав символізм образу першої леді, коли вона розповідала про війну американським конгресменам.

"Олені Зеленській треба було говорити голосніше, ніж до війни, і вона, мені здається, в якийсь момент стала голосом України", — вважає Каменська.

Наразі імʼя нового стиліста першої леді не розголошується.

Наталя Каменська та Олена Зеленська

Нагадаємо, ким Олена Зеленська мріяла стати в дитинстві.

Також Фокус писав про зустріч Олени Зеленської з Папою Римським.