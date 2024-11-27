"Стала голосом Украины": экс-стилистка Елены Зеленской рассказала о работе с первой леди

Наталья Каменская начала работать с женой Владимира Зеленского в августе 2021 года. Она рассказала, какой образ первой леди считает наиболее знаковым.

Наталья Каменская призналась, что уже не работает с Еленой Зеленской как стилист. О работе с первой леди бизнес-леди рассказала в интервью "Говорить ОПОРА".

"Нет, я уже не работаю с первой леди. Но я проработала с Еленой три года. Закончила сотрудничество буквально месяц назад", — отметила Наталья Каменская.

В частности, стилист вспомнила, как начала работать с женой Владимира Зеленского в августе 2021 года, за полгода до полномасштабной войны в Украине.

"Для меня это был достаточно интересный инспириенс (опыт — ред.). Я хотела сделать какое-то большое, какой-то рассказ... Понять, что есть возможность благодаря и с помощью Елены показывать миру продукт миру, просто показывать Украину", — рассказала Каменская.

Наталья Каменская рассказала о сотрудничестве с Еленой Зеленской

В частности, стилист призналась, что одеваться у украинских дизайнеров и использовать вещи масс-маркета было идеей самой первой леди.

А в начале большой войны они решили "говорить" через одежду сначала с помощью брошей. Впоследствии Елена Зеленская выступала в Конгрессе США в образе с элементами вышивки восточных регионов Украины, когда на том направлении фронта была тяжелая ситуация, поэтому в этом заключался символизм образа первой леди, когда она рассказывала о войне американским конгрессменам.

"Елене Зеленской надо было говорить громче, чем до войны, и она, мне кажется, в какой-то момент стала голосом Украины", — считает Каменская.

Сейчас имя нового стилиста первой леди не разглашается.

Наталья Каменская и Елена Зеленская

Напомним, кем Елена Зеленская мечтала стать в детстве.

Также Фокус писал о встрече Елены Зеленской с Папой Римским.