"Чувствую печаль": Елена Зеленская осудила выступление российской певицы Нетребко в Лондоне

По словам Елены Зеленской, война идет не только на фронте, но и в культурной сфере, где Россия активно использует "мягкую силу". Она подчеркнула, что такие проявления, как приглашение Анны Нетребко в Королевскую оперу, способствуют формированию ложного представления об агрессоре.

Первая леди Украины выразила возмущение решением Королевской оперы снова пригласить выступать российскую певицу Анну Нетребко. Она сказала свое мнение по этому поводу в интервью британскому изданию The Times.

Елена Зеленская о выступлении Нетребко в Лондоне

"Я была неприятно поражена, когда Анну Нетребко снова пригласили выступить в Королевской опере. Я знаю, что многие представители культурной и художественной элиты, а также политики выступали против этого решения. Но оно все же состоялось", — отметила Зеленская.

Она подчеркнула, что война идет не только на физическом фронте, но и в сфере культуры и "мягкой силы". Россия, по словам первой леди, умело использует искусство, спорт и дипломатию для продвижения собственного имиджа.

"Когда люди видят замечательное выступление с прекрасным голосом, они думают: "Возможно, страна, которая воспитала такую талантливую певицу, не такая уж и плохая"", — пояснила Зеленская.

Первая леди подчеркнула, что значительная часть так называемой "легенды русского балета" на самом деле имеет украинское происхождение, однако Россия активно присваивает культурное достояние.

"Культурная экспроприация работает, и, к сожалению, мы позволяем этому происходить", — сказала она.

Комментируя решение Королевской оперы, Зеленская призналась, что чувствует не предательство, а скорее печаль. В то же время она привела пример Метрополитен-оперы в Нью-Йорке, которая прекратила сотрудничество с Нетребко, несмотря на финансовые последствия.

"Они сделали это из принципа. Но мы не можем обижаться, если не все становятся бок о бок с нами", — резюмировала первая леди.

Кто такая Анна Нетребко

Анна Нетребко — российская певица оперы (сопрано), народная артистка России. С 2006 года она также имеет гражданство Австрии и проживает в Вене.

DW | Анна Нетребко с Олегом Царевым и флагом так называемой "Новороссии"

Анна Нетребко считается сторонницей Владимира Путина, которая была его доверенным лицом на выборах в 2012 году. В 2014 году певица встречалась с Олегом Царевым — бывшим украинским предпринимателем, коллаборационистом из России, сепаратистом и пророссийским политиком. Также Нетребко оскандалилась поездками в оккупированный Донецк.

Когда началось полномасштабное вторжение, Анна Нетребко "сдержанно" выразила в соцсетях то, что она не согласна с войной и якобы выступает против. При этом подчеркивала, что артисты "не должны провозглашать политические взгляды", пишут российские медиа.

