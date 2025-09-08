Сторонница Путина: в Лондоне люди митингуют против выступления россиянки — на ее концерт раскупили все билеты (фото)

Сотни людей собрались у стен Королевской оперы в Лондоне, чтобы не допустить проведения концерта российской певицы Анны Нетребко. Среди них не только украинцы, но и англичане, возмущенные разрешением выступать стороннице кремлевского главы Владимира Путина, которая ездила в оккупированный Донецк.

Анне Нетребко в сентябре предстоит четыре выступления в опере Джакомо Пуччини "Тоска", первое из которых запланировано уже через несколько дней, 11 сентября. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода".

Все билеты на выступления россиянки уже раскуплены. У митингующих, которые собрались у стен оперы в Лондоне, это вызвало возмущение, как и сам факт выступления Анны Нетребко, которая считается лицом, приближенным к Кремлю.

Радио Свобода | протест в Лондоне против выступления Анны Нетребко

Один из протестующих, англичанин Стивен Лейси, рассказал корреспонденту медиа, что "чувствует стыд" за Королевскую оперу и за то, что "они предали Украину". Он пояснил, что его лично задевает, когда российским художникам позволяют выступления, пока украинцы жертвуют жизнью.

Искусствовед Ярослава Матвеенко призналась в комментарии корреспонденту, что когда-то для нее Анна Нетребко была своего рода "пропуском в мир музыки", однако сейчас вызывает возмущение ее открытая приверженность Путину.

Кто такая Анна Нетребко

DW | Анна Нетребко с Олегом Царевым и флагом так называемой "Новороссии"

Анна Нетребко — российская певица оперы (сопрано), народная артистка России. С 2006 года она также имеет гражданство Австрии и проживает в Вене.

Анна Нетребко считается сторонницей Владимира Путина, которая была его доверенным лицом на выборах в 2012 году. В 2014 году певица встречалась с Олегом Царевым — бывшим украинским предпринимателем, коллаборационистом с Россией, сепаратистом и пророссийским политиком. Также Нетребко оскандалилась поездками в оккупированный Донецк.

Когда началось полномасштабное вторжение, Анна Нетребко "сдержанно" выразила в соцсетях то, что она не согласна с войной и якобы выступает против. При этом подчеркивала, что артисты "не должны провозглашать политические взгляды", пишут российские медиа.

