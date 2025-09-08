Прихильниця Путіна: у Лондоні люди мітингують проти виступу росіянки — на її концерт розкупили всі квитки (фото)

Сотні людей зібралися біля стін Королівської опери в Лондоні, аби не допустити проведення концерту російської співачки Анни Нетребко. Серед них не лише українці, а й англійці, обурені дозволом виступати прихильниці кремлівського очільника Володимира Путіна, що їздила в окупований Донецьк.

Анна Нетребко у вересні має чотири виступи в опері Джакомо Пучіні "Тоска", перший з яких запланований вже через кілька днів, 11 вересня. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода".

Усі квитки на виступи росіянки вже розкуплені. У мітингувальників, які зібралися біля стін опери у Лондоні, це викликало обурення, як і сам факт виступу Анни Нетребко, яка вважається особою, наближеною до Кремля.

Радіо Свобода | протест у Лондоні проти виступу Анни Нетребко

Один із протестувальників, англієць Стівен Лейсі, розповів кореспонденту медіа, що "відчуває сором" за Королівську оперу і за те, що "вони зрадили Україну". Він пояснив, що його особисто зачіпає, коли російським митцям дозволяють виступи, поки українці жертвують життям.

Мистецтвознавиця Ярослава Матвєєнко зізналася у коментарі кореспонденту, що колись для неї Анна Нетребко була свого роду "перепусткою у світ музики", однак зараз викликає обурення її відкритою прихильністю Путіна.

Хто така Анна Нетребко

DW | Анна Нетребко з Олегом Царьовим і прапором так званої "Новоросії"

Анна Нетребко — російська співачка опери (сопрано), народна артистка Росії. З 2006 року вона також має громадянство Австрії та мешкає у Відні.

Анна Нетребко вважається прихильницею Володимира Путіна, яка була його довіреною особою на виборах у 2012 році. У 2014 році співачка зустрічалася з Олегом Царьовим — колишнім українським підприємцем, колаборант із Росією, сепаратист та проросійський політик. Також Нетребко оскандалилася поїздками в окупований Донецьк.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Анна Нетребко "стримано" висловила у соцмережах те, що вона не погоджується з війною й нібито виступає проти. При цьому наголошувала, що артисти "не повинні виголошувати політичних поглядів", пишуть російські медіа.

