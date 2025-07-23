Українці повстали у Німеччині перед виступом одіозної співачки-фанатки Путіна (фото)

У вівторок, 22 липня, близько 200 протестувальників зібралися у центрі Берліна проти виступу російської оперної співачки Ганни Нетребко. Демонстранти звинувачували артистку у підтримці Володимира Путіна та вимагали заборонити її концерт.

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Протест відбувся на площі Жандарменмаркт, де одіозна артистка виступала в рамках фестивалю класичної музики Classic Open Air. Демонстранти розмістилися з плакатами біля трьох основних входів на концерт. Про це пише видання DW.

Активісти тримали транспаранти з надписами "Nepotrebko", "Не відбілюйте прихильницю Путіна Нетребко. Змусьте її відповісти за наслідки свого вибору" та "Як це — бути прихильником геноциду?".

Активісти тримали транспаранти з надписами проти співачки Фото: DW

Людям, які проходили на фестиваль, вони скандували німецькою мовою: "Жодної сцени для російської пропаганди" та "Ганьба".

Заяви сторін

Організатором протесту виступила українська громадська організація "Віче", яка неодноразово виходила на акції проти виступів російської співачки в німецькій столиці.

Представник туристичного офісу VisitBerlin Крістіан Тенцлер відмовився давати політичну оцінку заходу: "Це Classic Open Air — важлива туристична подія в нашому культурному календарі. Не більше й не менше. Це єдина заява, яку ми можемо зробити".

Протест відбувся на площі Жандарменмаркт Фото: DW

Концерт з аншлагом

Попри протести, концерт відбувся з розпроданими квитками. Люди збиралися навіть біля огорожі, щоб послухати виступ співачки. Відвідувачі відмовлялися спілкуватися з журналістами, а частина з них навіть обурювалася протестом.

Протестувальники звинувачують Ганну Нетребко у публічній підтримці Володимира Путіна та недостатньому дистанціюванні від російського режиму після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Угорщина відмовилася скасувати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко на прохання посла України в Угорщині Федора Шандора

Переможець "Євробачення-2025" заявив, що захоплюється путіністкою Нетребко.

Крім того, українка замінить Ганну Нетребко у Метрополітен-опері.