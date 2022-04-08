"Проти батьківщини не піду": Анна Нетребко записала нове відеозвернення

За словами співачки, ні перед ким і ні в чому вона виправдовуватися не має наміру.

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Російська оперна співачка Анна Нетребко, яка була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах і фотографувалася з прапором "Новоросії", а зараз живе в Австрії, поділилася в сторіз Instagram записом, де звертається до друга, мотивуючи свою позицію щодо останніх подій. Це відео одразу ж розлетілося у мережі.

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"Я ні перед ким ні в чому виправдовуватися не збираюся, але роз'яснити щось потрібно... Проти своєї батьківщини я не йшла і не піду, і для цього не треба робити якихось гучних заяв, яких зараз усі від нас вимагають. Ну і сказав ти, ну й далі що?... Тебе зненавиділа одна половина людства... Якщо не сказав — зненавиділа інша... Життя продовжується... Треба постаратися не піддаватися якимось істеричним випадам, цьому тиску, бо його на нас чинять. Постарайтеся бути спокійними, розсудливими… Це те, що зараз усі говорять…. Правильно як треба жити таким людям, як ми, простим людям, артистам, не політикам. І ми їм покажемо єдину правильну точку зору та позицію, яка має бути у такій ненормальній ситуації", — сказала вона, звертаючись до одного друга.

При цьому помітно, що відео переривалося кілька разів, тому, що ще говорила співачка, залишається тільки здогадуватися.

Нагадаємо, після вторгнення ЗС РФ від багатьох культурних діячів із Росії, які працюють за кордоном, вимагали висловитися з приводу того, що відбувається. Та оперна співачка Анна Нетребко відмовилася. І втратила роботу в Європі та США. Її звільнили з театрів La Scala, Баварської опери та Метрополітен-опери.

Пізніше Нетребко засудила дії Путіна, однак у Метрополітен-опері заявили, що поки що не планують переглядати питання її повернення на сцену та нового контракту.