Прихильниця Путіна Анна Нетребко засудила війну в Україні та відхрестилася від президента РФ

Співачка заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів і ніколи не отримувала фінансової підтримки від РФ.

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Оперна співачка Анна Нетребко, яка була довіреною особою російського президента Володимира Путіна на виборах, через понад місяць війни в Україні, розв'язаної РФ, висловилася проти того, що відбувається. Відповідна публікація англійською мовою з'явилася на її сторінці у Facebook.

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"Я категорично засуджую війну в Україні, і мої думки — з жертвами цієї війни та їхніми сім'ями. Моя позиція зрозуміла. Я не член якоїсь політичної партії і не союзниця ніякого лідера Росії. Я визнаю свої минулі вислови та дії і жалкую через те, що вони можуть бути неправильно витлумачені. Насправді я зустрічалася з президентом Путіним лише кілька разів за все життя, особливо з нагоди отримання нагород на знак визнання моєї творчості або на церемонії відкриття Олімпіади, більше я ніколи не отримувала жодної фінансової підтримки від Уряду РФ, я живу і є податковим резидентом в Австрії. Я люблю батьківщину Росію та лише шукаю миру і єдності через своє мистецтво. Після оголошеної перерви я відновлю виступи наприкінці травня, спочатку в Європі", — говорить текст заяви.

Фото: Скриншот

У свою чергу, користувачі скептично поставилися до подібного одкровення.

"Ті, хто були проти війни, — виступили в перший же її день. Ті, які були за, — продовжують бути зі своєю країною. А ті, які перевзулися через 35 днів війни, рахуючи свої прибутки та збитки, не викликають жодних інших почуттів, крім здивування та зневаги. Зрадників не люблять, а просто використовують, коли потрібно – і це потрібно завжди пам'ятати", "Відчула кон'юнктуру, коли розірвали з нею контракти більшість світових оперних сцен. До цієї трагедії їй не заважало підтримувати кримнаш, днрлнр і бути довіреним обличчям путіна", "Уявляю, який тиск було чинено, щоб людина зробила подібну заяву! Шкода! Такий видатний талант, а сміливості бути зі своєю Батьківщиною не вистачило!", "Порожній, безглуздий текст, у якому чимала частина про гроші, або передбачувані "Я податковий резидент Австрії", і що це означає? "Я не отримувала фінансової підтримки від уряду РФ".... "Я відновлю свої виступи в Європі".... на деякий час гонорарів за виступи", – обурюються в коментарях і противники війни з Україною, і ті, хто підтримує путінський режим.

Першими на заяву оперної діви відреагували в Метрополітен-опері в Нью-Йорку, яка раніше розірвала контракт із Нетребко. У коментарі агентству dpa директор Метрополітен-опери Пітер Гельб наголосив :

"Ми прочитали публікацію Анни, але поки що не готові змінити нашу позицію. Якщо Анна в довгостроковій перспективі продемонструє, що вона всерйоз і повністю дистанціювалася від Путіна, я буду готовий до розмови".

У 2014 році Анна Нетребко позувала з прапором "Новоросії" у компанії екснардепа Олега Царьова. Це сталося після того, як вона пожертвувала "ДНР" мільйон рублів на відновлення Донецького національного театру опери та балету, який постраждав від рук бойовиків. Згодом артистка заявила, що не знала, що за прапор їй підсунули.

[ + – ] Анна Нетребко й Олег Царьов із прапором "Новоросії", 2014 рік Фото: Скриншот

Нагадаємо, через підтримку Путіна співачку було звільнено з театрів La Scala, Баварської опери та Метрополітен-опери.