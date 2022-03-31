Сторонница Путина Анна Нетребко осудила войну в Украине и открестилась от президента РФ

Певица заявила, что встречалась с Путиным всего несколько раз и никогда не получала финансовой поддержки от РФ.

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Оперная певица Анна Нетребко, которая была доверенным лицом российского президента Владимира Путина на выборах, спустя более месяца войны в Украине, развязанной РФ, высказалась против того, что происходит. Соответствующая публикация на английском языке появилась на ее странице в Facebook.

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"Я категорически осуждаю войну на Украине и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не член какой-либо политической партии и не союзник ни с каким лидером России. Я признаю и сожалею о том, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы. На самом деле, я встречалась с президентом Путиным всего несколько раз за всю жизнь, особенно по случаю получения наград в знак признания моего творчества или на церемонии открытия Олимпиады. Больше я никогда не получала никакой финансовой поддержки от Правительства РФ, живу и являюсь налоговым резидентом в Австрии. Я люблю родину Россию и лишь ищу мир и единство через свое искусство. После объявленного перерыва я возобновлю выступления в конце мая, изначально в Европе", – гласит текст заявления.

Фото: Скриншот

В свою очередь пользователи скептически отнеслись к подобному откровению.

"Те, которые были против войны – выступили в первый же ее день.Те,которые были за, – продолжают быть со своей страной. А те,которые переобулись через 35 дней войны, посчитав свои прибыли и убытки, не вызывают никаких других чувств, кроме недоумения и презрения. Предателей не любят, а просто используют, когда нужно – и это нужно всегда помнить", "Почувствовала конъюнктуру, когда разорвали с ней контракты большинство мировых оперных сцен. До этой трагедии ей не мешало поддерживать крымнаш, днрлнр и быть доверенным лицом путина", "Представляю, какое давление было оказано, чтобы человек сделал подобное заявление! Жаль! Такой выдающийся талант, а смелости быть со своей Родиной не хватило!", "Пустой, бессмысленный текст, в котором немалая часть про деньги, или предполагаемые деньги. "Я налоговый резидент Австрии", и что это значит? "Я не получала финансовой поддержки от правительства РФ" …. "Я возобновлю свои выступления в Европе" …. Поток инфантильного сознания, персонажа, вдруг лишившегося на некоторое время гонораров за выступления", – негодуют в комментариях и противники войны с Украиной, и те, кто поддерживает путинский режим.

Первыми на заявление оперной дивы отреагировали в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, ранее расторгшей контракт с Нетребко. В комментарии агентству dpa директор Метрополитен-оперы Питер Гельб подчеркнул:

"Мы прочли публикацию Анны, но пока не готовы изменить нашу позицию. Если Анна в долгосрочной перспективе продемонстрирует, что она всерьез и полностью дистанцировалась от Путина, я буду готов к разговору".

В 2014 году Анна Нетребко позировала с флагом "Новороссии" в компании экс-нардепа Олега Царева. Это произошло после того, как она пожертвовала " ДНР" миллион рублей на восстановление Донецкого национального театра оперы и балета, пострадавшего от рук боевиков. Позже артистка заявила, что не знала, что за флаг ей подсунули.

[ + – ] Анна Нетребко и Олег Царев с флагом "Новороссии", 2014 год Фото: Скриншот

Напомним, из-за поддержки Путина певица была уволена из театров La Scala, Баварской оперы и Метрополитен-оперы