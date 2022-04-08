"Против родины не пойду": Анна Нетребко записала новое видеообращение

По словам певицы, ни перед кем и ни в чем она оправдываться не собирается.

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Российская оперная певица Анна Нетребко, которая была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах и фотографировалась с флагом "Новороссии", а сейчас живет в Австрии, поделилась в сториз Instagram записью, где обращается к другу, мотивируя свою позицию касательно последних событий. Это видео сразу же разлетелось в Сети.

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"Я ни перед кем ни в чем оправдываться не собираюсь, но разъяснить кое-что нужно… Против своей родины я не шла и не пойду, и для этого не нужно делать каких-то громогласных заявлений, которых сейчас все от нас требуют. Ну и сказал ты, ну и дальше что?… Тебя возненавидела одна половина человечества. Если не сказал – возненавидела другая… Жизнь продолжается… Надо постараться не поддаваться каким-то истерическим выпадам, этому давлению, потому что его на нас оказывают. Постарайся быть спокойным, рассудительным… Это то, что сейчас все говорят…. Правильно как надо жить таким людям, как мы, простым людям, артистам, не политикам. И мы им покажем единственную правильную точку зрения и позицию, которая должна быть в такой ненормальной ситуации", – сказала она, обращаясь к некоему другу.

При этом заметно, что видео прерывалось несколько раз, поэтому, о чем еще говорила певица, остается только догадываться.

Напомним, после вторжения ВС РФ от многих культурных деятелей из России, работающих за границей, потребовали высказаться по поводу происходящего. Но оперная певица Анна Нетребко отказалась. И потеряла работу в Европе и США. Ее уволили из театров La Scala, Баварской оперы и Метрополитен-оперы.

Позже Нетребко осудила действия Путина, однако в Метрополитен-опере заявили, что пока не планируют пересматривать вопрос ее возвращения на сцену и нового контракта.