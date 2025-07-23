Украинцы восстали в Германии перед выступлением одиозной певицы-фанатки Путина (фото)
Во вторник, 22 июля, около 200 протестующих собрались в центре Берлина против выступления российской оперной певицы Анны Нетребко. Демонстранты обвиняли артистку в поддержке Владимира Путина и требовали запретить ее концерт.
Протест состоялся на площади Жандарменмаркт, где одиозная артистка выступала в рамках фестиваля классической музыки Classic Open Air. Демонстранты разместились с плакатами возле трех основных входов на концерт. Об этом пишет издание DW.
Активисты держали транспаранты с надписями "Nepotrebko", "Не отбеливайте сторонницу Путина Нетребко. Заставьте ее ответить за последствия своего выбора" и "Как это — быть сторонником геноцида?".
Людям, которые проходили на фестиваль, они скандировали на немецком языке: "Никакой сцены для российской пропаганды" и "Позор".
Заявления сторон
Организатором протеста выступила украинская общественная организация "Вече", которая неоднократно выходила на акции против выступлений российской певицы в немецкой столице.
Представитель туристического офиса VisitBerlin Кристиан Тенцлер отказался давать политическую оценку мероприятию: "Это Classic Open Air — важное туристическое событие в нашем культурном календаре. Не больше и не меньше. Это единственное заявление, которое мы можем сделать".
Концерт с аншлагом
Несмотря на протесты, концерт состоялся с распроданными билетами. Люди собирались даже у ограждения, чтобы послушать выступление певицы. Посетители отказывались общаться с журналистами, а часть из них даже возмущалась протестом.
Протестующие обвиняют Анну Нетребко в публичной поддержке Владимира Путина и недостаточном дистанцировании от российского режима после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Венгрия отказалась отменить выступление российской оперной певицы Анны Нетребко по просьбе посла Украины в Венгрии Федора Шандора
- Победитель "Евровидения-2025" заявил, что восхищается путинисткой Нетребко.
Кроме того, украинка заменит Анну Нетребко в Метрополитен-опере.