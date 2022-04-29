Украинка заменит Анну Нетребко в Метрополитен-опере (видео)

Людмила Монастырская обладает роскошным сопрано, но не сразу согласилась на предложение генерального менеджера Метрополитен-оперы Питера Гелба.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украинская оперная дива (сопрано) Людмила Монастырская заменила россиянку Анну Нетребко в опере "Турандот", которую готовится представить Метрополитен-опера, известнейший в мире оперный театр, сообщает The New York Times.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В интервью изданию украинка рассказала, что звонок из Метрополитен-оперы раздался в начале марта, когда она была в Польше и покупала концертные платья. Когда она подняла трубку, услышала голос генерального менеджера театра Питера Гелба. Он сразу перешел к делу и сказал, что сейчас опера столкнулась с затруднениями, поскольку контракт с Анной Нетребко (сопрано) расторгнут из-за ее поддержки президента РФ Владимира Путина, и на фоне российского вторжения в Украину с ней распрощались.

Гелб хотел, чтобы Монастырская, харизматичная певица, известная своим роскошным голосом, заменила россиянку в "Турандот" Пуччини, премьера которой состоится уже 30 апреля.

46-летняя Монастырская сначала хотела отказаться. По ее словам, в 2015 году, после изнурительного выступления в Национальной опере Украины в Киеве, она поклялась больше никогда не исполнять заглавную партию "Турандот", измученная ее высокими требованиями. К тому же она нервничала из-за того, что знала Нетребко семь лет и считала ее одной из крупнейших оперных звезд, а также не хотела быть причастной к политике. Однако Гелб успокоил Людмилу, пообещав, что ее появление на сцене поможет привлечь еще больше внимания к происходящему в Украине.

"Я была удивлена, но чувствовала, что для меня важно петь. Я хотела помочь, чем могла. Однако я чувствовала себя неловко. Я не люблю подписывать чужие контракты", – сказала она.

На протяжении всей своей карьеры Монастырская тщательно избегала политики. У нее нет страницы в Facebook, и она старается не читать новости, предпочитая сосредоточиться на своей семье, вере и профессиональной карьере. Однако после вторжения ее взгляды поменялись. Так, Монастырская раскритиковала Нетребко за слишком долгое молчание и попытки не высказывать своей позиции по отношению к происходящему. Она высказалась против российских властей, завив, что они "убивают людей без причины", а также осудила артистов, которые продолжают поддерживать происходящее.

[ + – ] Людмила Монастырская в образе Турандот

В следующем сезоне украинка заменит другую артистку, подвергшуюся критике за связи с Путиным, выйдя на сцену вместо российской сопрано Хиблы Герзмава, подписавшей письмо в поддержку Путина в 2014-м, в новой постановке "Тоски" Метрополитен-оперы.

Также администрация заявила, что этим летом Украинский оркестр свободы, недавно созданный ансамбль украинских музыкантов, отправится в турне по Европе и США, и Монастырская споет Abscheulicher, арию из "Фиделио" Бетховена, затрагивающую темы мира, несправедливости и человечности.

"Она – мощный, громкий символ украинского дела, и это будет проявляться каждый вечер тура, когда она будет петь слова Бетховена против угнетения и призывать к свободе. Вступительный речитатив арии, которую она поет, можно было бы адресовать непосредственно Путину".

Гелб сказал, что выбрал ее для "Турандот" прежде всего из-за ее "очень красивого и невероятно мощного голоса".

Людмила Монастырская родилась в Киеве, училась в украинских консерваториях и большую часть своей ранней карьеры провела в оперных театрах. Ее прорыв на мировой сцене произошел в 2010 году, когда ей было 35 лет. Ее попросили отрепетировать всего за неделю, заглавную партию в "Тоске" Пуччини в Немецкой опере в Берлине.

В Метрополитене она дебютировала в 2012 году, сыграв главную роль в опере Верди "Аида". В The New York Times критик Коринна да Фонсека-Вольхейм описала ее выступление как "триумфальный хаус-дебют", заявив, что она прибыла в Метрополитен "полностью зрелой артисткой".

Среди ее образов – леди Макбет, Манон Леско и Абигайль в опере Верди "Набукко".

Напомним, Анна Нетребко после долгого молчания все же высказалась о войне в Украине.