Українка замінить Ганну Нетребко у Метрополітен-опері (відео)

Людмила Монастирська має розкішне сопрано, але не відразу погодилася на пропозицію генерального менеджера Метрополітен-опери Пітера Гелба.

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Українська оперна діва (сопрано) Людмила Монастирська замінила росіянку Ганну Нетребко в опері "Турандот", яку готується представити Метрополітен-опера, найвідоміший у світі оперний театр, повідомляє The New York Times.

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В інтерв'ю виданню українка розповіла, що дзвінок із Метрополітен-опери пролунав на початку березня, коли вона була у Польщі та купувала концертні сукні. Коли вона підняла слухавку, почула голос генерального менеджера театру Пітера Гелба. Він одразу перейшов до справи і сказав, що зараз опера зіштовхнулася з труднощами, оскільки контракт із Ганною Нетребко (сопрано) розірвано через її підтримку президента РФ Володимира Путіна, і на тлі російського вторгнення в Україну з нею розпрощалися.

Гелб хотів, щоб Монастирська, харизматична співачка, відома своїм розкішним голосом, замінила росіянку на "Турандот" Пуччіні, прем'єра якої відбудеться вже 30 квітня.

46-річна Монастирська спочатку хотіла відмовитись. За її словами, у 2015 році, після виснажливого виступу в Національній опері України в Києві, вона заприсяглася більше ніколи не виконувати головну партію "Турандот", змучена її високими вимогами. До того ж вона нервувала через те, що знала Нетребко сім років і вважала її однією з найбільших оперних зірок, а також не хотіла бути причетною до політики. Проте Гелб заспокоїв Людмилу, пообіцявши, що її поява на сцені допоможе привернути ще більшу увагу до того, що відбувається в Україні.

"Я була здивована, але відчувала, що для мене важливо співати. Я хотіла допомогти, чим могла. Проте я почувалася ніяково. Я не люблю підписувати чужі контракти", — сказала вона.

Протягом усієї своєї кар'єри Монастирська старанно уникала політики. Вона не має сторінки в Facebook, і вона намагається не читати новини, воліючи зосередитися на своїй сім'ї, вірі та професійній кар'єрі. Проте після вторгнення її погляди змінилися. Так, Монастирська розкритикувала Нетребко за дуже довге мовчання і спроби не висловлювати свою позицію стосовно того, що відбувається. Вона висловилася проти російської влади, заявивши, що та "вбиває людей без причини", а також засудила артистів, які продовжують підтримувати те, що відбувається.

[ + – ] Людмила Монастирська в образі Турандот

У наступному сезоні українка замінить іншу артистку, яка зазнала критики за зв'язки з Путіним, вийшовши на сцену замість російської сопрано Хібли Герзмава, яка підписала листа на підтримку Путіна в 2014-му, у новій постановці "Тоски" Метрополітен-опери.

Також адміністрація заявила, що цього літа Український оркестр свободи, нещодавно створений ансамбль українських музикантів, вирушить у турне Європою та США, і Монастирська заспіває Abscheulicher, арію з "Фіделіо" Бетховена, яка зачіпає теми миру, несправедливості та людяності.

"Вона — потужний, гучний символ української справи, і це виявлятиметься щовечора туру, коли вона співатиме слова Бетховена проти гноблення і закликатиме до свободи. Вступний речитатив арії, яку вона співає, можна було б адресувати безпосередньо Путіну".

Гелб сказав, що вибрав її для "Турандот" насамперед через її "дуже красивий і неймовірно потужний голос".

Людмила Монастирська народилася у Києві, навчалася в українських консерваторіях та більшу частину своєї ранньої кар'єри провела в оперних театрах. Її прорив на світовій сцені стався у 2010 році, коли їй було 35 років. Її попросили відрепетирувати лише за тиждень, головну партію в "Тосці" Пуччіні в Німецькій опері у Берліні.

У Метрополітені вона дебютувала у 2012 році, зігравши головну роль в опері Верді "Аїда". У The New York Times критик Корінна да Фонсека-Вольхейм описала її виступ як "тріумфальний хаус-дебют", заявивши, що вона прибула в Метрополітен "цілком зрілою артисткою".

Серед її образів — леді Макбет, Манон Леско та Абігайль в опері Верді "Набукко".

Нагадаємо, Ганна Нетребко після довгої мовчанки все ж таки висловилася про війну в Україні.