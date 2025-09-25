"Відчуваю сум": Олена Зеленська засудила виступ російської співачки Нетребко в Лондоні

За словами Олени Зеленської, війна точиться не лише на фронті, а й у культурній сфері, де Росія активно використовує "м’яку силу". Вона підкреслила, що такі прояви, як запрошення Анни Нетребко до Королівської опери, сприяють формуванню хибного уявлення про агресора.

Перша леді України висловила обурення рішенням Королівської опери знову запросити виступати російську співачку Анну Нетребко. Вона сказала свою думку щодо цього в інтерв’ю британському виданню The Times.

Олена Зеленська про виступ Нетребко у Лондоні

"Я була неприємно вражена, коли Анну Нетребко знову запросили виступити в Королівській опері. Я знаю, що багато представників культурної та мистецької еліти, а також політиків виступали проти цього рішення. Але воно все ж відбулося", — зазначила Зеленська.

Вона підкреслила, що війна точиться не лише на фізичному фронті, але й у сфері культури та "м’якої сили". Росія, за словами першої леді, вміло використовує мистецтво, спорт і дипломатію для просування власного іміджу.

"Коли люди бачать чудовий виступ із прекрасним голосом, вони думають: "Можливо, країна, яка виховала таку талановиту співачку, не така вже й погана", — пояснила Зеленська.

Перша леді наголосила, що значна частина так званої "легенди російського балету" насправді має українське походження, однак Росія активно присвоює культурні надбання.

"Культурна експропріація працює, і, на жаль, ми дозволяємо цьому відбуватися", — сказала вона.

Коментуючи рішення Королівської опери, Зеленська зізналася, що відчуває не зраду, а радше сум. Водночас вона навела приклад Метрополітен-опери в Нью-Йорку, яка припинила співпрацю з Нетребко попри фінансові наслідки.

"Вони зробили це з принципу. Але ми не можемо ображатися, якщо не всі стають пліч-о-пліч із нами", — резюмувала перша леді.

Хто така Анна Нетребко

Анна Нетребко — російська співачка опери (сопрано), народна артистка Росії. З 2006 року вона також має громадянство Австрії та мешкає у Відні.

DW | Анна Нетребко з Олегом Царьовим і прапором так званої "Новоросії"

Анна Нетребко вважається прихильницею Володимира Путіна, яка була його довіреною особою на виборах у 2012 році. У 2014 році співачка зустрічалася з Олегом Царьовим — колишнім українським підприємцем, колаборантом із Росії, сепаратистом та проросійським політиком. Також Нетребко оскандалилася поїздками в окупований Донецьк.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Анна Нетребко "стримано" висловила у соцмережах те, що вона не погоджується з війною й нібито виступає проти. Водночас наголошувала, що артисти "не повинні виголошувати політичних поглядів", пишуть російські медіа.

