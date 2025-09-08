"Її голос заглушає крики України": Залужний різко розкритикував виступ Нетребко у Лондоні

Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний різко розкритикував Королівський оперний театр у Лондоні через участь російської співачки Анни Нетребко у постановці "Тоска". Він заявив, що цей виступ є "зрадою мільйонів українців", адже голос артистки заглушає справжні крики жертв російської агресії.

За інформацією, яку Залужний виклав у своїй колонці для Daily Mail, поява Нетребко на сцені Ковент-Гардену не є просто культурною подією. Він нагадав, що оперна співачка протягом багатьох років була наближеною до Володимира Путіна, брала участь у його президентській кампанії, позувала з прапором так званої "Новоросії" та підтримувала сепаратистів на Донбасі.

"Її голос на сцені заглушає справжні крики – зі зруйнованих лікарень у Маріуполі, шкіл у Харкові, дитячих садків у Краматорську", — підкреслив Залужний. Він зазначив, що Нетребко стала символом "м’якої сили" Кремля, який використовує мистецтво для легітимізації власної агресії.

Залужний наголосив, що сьогодні справжня трагедія відбувається не в оперних залах, а в українських містах і селах, які страждають від російських бомбардувань. За його словами, виступ Нетребко у Великій Британії Кремль сприймає як доказ того, що світ готовий пробачати російським митцям їхню співпрацю з диктатором.

"Я не закликаю до цензури. Я закликаю до пам'яті та чесності. Коли ви аплодуєте Тосці, пам’ятайте: ці сльози на сцені — це відлуння справжніх сліз українських дітей. Коли ви слухаєте арії, пам’ятайте, що цей голос десятиліттями захищав диктатора", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Згодом, Валерій Залужний також опублікував пост на своїй сторінці у Facebook, що поява Анни Нетребко на сцені у Великій Британії, яка є одним із головних союзників України, є болючою для українців. Особливо після масованого удару по Києву, коли російські війська вбили немовля, подібні виступи виглядають як спроба зняти з Росії відповідальність, прикриваючись тезою про "культуру поза політикою".

"Її виступу будуть аплодувати не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі. Сподіваюся, у Британії це усвідомлюють та розуміють, що повернення таких фігур — це так чи інакше виправдання російської війни проти України та зневажання пам'яті тисяч загиблих українців. Тож ми тут говоримо не по цензуру, ми говоримо про правду і про пам'ять", — йдеться в дописі.

Він також зауважив, що публікація на сайті Daily Mail вже викликала гучний резонанс у російських медіа.

Варто зазначити, що ще в серпні, за інформацією видання The Guardian, понад 50 діячів культури, політики та громадськості з України та світу звернулися до керівництва Королівської опери Лондона з вимогою скасувати виступ Анни Нетребко. Серед підписантів були заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, письменники Андрій Курков і Сергій Жадан, а також представники британської діаспори.

У зверненні Нетребко назвали символом російської культурної пропаганди та розкритикували позицію керівництва театру, яке пояснило зміну своєї підтримки України "геополітичними обставинами". Автори наголосили, що Королівська опера має обрати між прибутком і совістю, залишаючись на боці етичних цінностей.

Також Фокус писав, що у Лондоні біля Королівської опери пройшов мітинг проти виступу російської співачки Анни Нетребко. Сотні учасників, серед яких були як українці, так і британці, висловлювали обурення тим, що артистка, яка підтримувала Путіна та відвідувала окупований Донецьк, отримала дозвіл виступати на одній із найвідоміших сцен міста.

Окрім цього, попередній мітинг проти її виступу проходив наприкінці липня у центрі Берліна. Демонстранти звинувачували артистку у підтримці Володимира Путіна та вимагали заборонити її концерт.