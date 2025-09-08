"Ее голос заглушает крики Украины": Залужный резко раскритиковал выступление Нетребко в Лондоне

Бывший главнокомандующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный резко раскритиковал Королевский оперный театр в Лондоне из-за участия российской певицы Анны Нетребко в постановке "Тоска". Он заявил, что это выступление является "предательством миллионов украинцев", ведь голос артистки заглушает настоящие крики жертв российской агрессии.

Related video

По информации, которую Залужный изложил в своей колонке для Daily Mail, появление Нетребко на сцене Ковент-Гардена не является просто культурным событием. Он напомнил, что оперная певица в течение многих лет была приближенной к Владимиру Путину, участвовала в его президентской кампании, позировала с флагом так называемой "Новороссии" и поддерживала сепаратистов на Донбассе.

"Ее голос на сцене заглушает настоящие крики — из разрушенных больниц в Мариуполе, школ в Харькове, детских садов в Краматорске", — подчеркнул Залужный. Он отметил, что Нетребко стала символом "мягкой силы" Кремля, который использует искусство для легитимизации собственной агрессии.

Залужный отметил, что сегодня настоящая трагедия происходит не в оперных залах, а в украинских городах и селах, которые страдают от российских бомбардировок. По его словам, выступление Нетребко в Великобритании Кремль воспринимает как доказательство того, что мир готов прощать российским художникам их сотрудничество с диктатором.

"Я не призываю к цензуре. Я призываю к памяти и честности. Когда вы аплодируете Тоске, помните: эти слезы на сцене — это эхо настоящих слез украинских детей. Когда вы слушаете арии, помните, что этот голос десятилетиями защищал диктатора", — подытожил главнокомандующий ВСУ.

Впоследствии, Валерий Залужный также опубликовал пост на своей странице в Facebook, что появление Анны Нетребко на сцене в Великобритании, которая является одним из главных союзников Украины, является болезненным для украинцев. Особенно после массированного удара по Киеву, когда российские войска убили младенца, подобные выступления выглядят как попытка снять с России ответственность, прикрываясь тезисом о "культуре вне политики".

Публикация Валерия Залужного в Facebook Фото: Скриншот

"Ее выступлению будут аплодировать не только в Королевском оперном театре, но и в Кремле. Надеюсь, в Британии это осознают и понимают, что возвращение таких фигур — это так или иначе оправдание российской войны против Украины и пренебрежение памятью тысяч погибших украинцев. Поэтому мы здесь говорим не о цензуре, мы говорим о правде и о памяти", — говорится в сообщении.

Он также отметил, что публикация на сайте Daily Mail уже вызвала громкий резонанс в российских медиа.

Стоит отметить, что еще в августе, по информации издания The Guardian, более 50 деятелей культуры, политики и общественности из Украины и мира обратились к руководству Королевской оперы Лондона с требованием отменить выступление Анны Нетребко. Среди подписантов были заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, писатели Андрей Курков и Сергей Жадан, а также представители британской диаспоры.

В обращении Нетребко назвали символом российской культурной пропаганды и раскритиковали позицию руководства театра, которое объяснило изменение своей поддержки Украины "геополитическими обстоятельствами". Авторы отметили, что Королевская опера должна выбрать между прибылью и совестью, оставаясь на стороне этических ценностей.

Также Фокус писал, что в Лондоне возле Королевской оперы прошел митинг против выступления российской певицы Анны Нетребко. Сотни участников, среди которых были как украинцы, так и британцы, выражали возмущение тем, что артистка, которая поддерживала Путина и посещала оккупированный Донецк, получила разрешение выступать на одной из самых известных сцен города.

Кроме этого, предыдущий митинг против ее выступления проходил в конце июля в центре Берлина. Демонстранты обвиняли артистку в поддержке Владимира Путина и требовали запретить ее концерт.