Елена Зеленская поразила белоснежным деловым костюмом (фото)
Первая леди Елена Зеленская посетила пятый Саммит первых леди и джентльменов, тема которого в этом году звучит так: "Образование, которое моделирует мир". В Киев на мероприятие приехали и иностранные гости.
На публике жена Владимира Зеленского предстала в деловом образе. Кадрами она поделилась в соцсетях.
Первая леди Украины надела белоснежный костюм-двойку от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой, который состоит из двубортного удлиненного пиджака и широких классических брюк.
Образ жена украинского президента дополнила коричневыми туфлями-лодочками на каблуках и серьгами-пусетами. Также Зеленская выбрала естественный макияж в нюдовых оттенках и привычную укладку с мягкими волнами.
Саммит первых леди и джентльменов
В этом году в мероприятии приняли участие первые леди Австрии, Сербии, Литвы, Германии, Финляндии, Эстонии, первый джентльмен Дании, а также нобелевские лауреаты и эксперты.
Главная тема встречи — образование.
"Когда в самом центре Европы развязана отвратительная наступательная война, чтобы выжить, нам нужна сила знаний. И буквально, и метафорически. Нам всем нужна максимальная ясность принципов и взглядов. И нам всем нужны глубокие знания, чтобы отличать правду от неправды. Все это несет образование", — отметила первая леди.
