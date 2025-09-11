Олена Зеленська вразила білосніжним діловим костюмом (фото)

Перша леді Олена Зеленська відвідала пʼятий Саміт перших леді та джентльменів, тема якого цьогоріч звучить так: "Освіта, що моделює світ". До Києва на захід приїхали й іноземні гості.

На публіці дружина Володимира Зеленського постала в діловому образі. Кадрами вона поділилася в соцмережах.

Перша леді України одягла білосніжний костюм-двійку від української дизайнерки Ельвіри Гасанової, який складається з двобортного подовженого піджака і широких класичних штанів.

Образ дружина українського президента доповнила коричневими туфлями-човниками на підборах та сережками-пусетами. Також Зеленська обрала природний макіяж у нюдових відтінках і звичну укладку з м’якими хвилями.

Олена Зеленська Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Саміт перших леді та джентльменів

Цьогоріч у заході взяли участь перші леді Австрії, Сербії, Литви, Німеччини, Фінляндії, Естонії, перший джентльмен Данії, а також нобелівські лауреати та експерти.

Головна тема зустрічі — освіта.

Олена Зеленська Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Коли в самому центрі Європи розв’язана огидна нападницька війна, щоб вижити, нам потрібна сила знань. І буквально, і метафорично. Нам усім потрібна максимальна ясність принципів і поглядів. І нам усім потрібні глибокі знання, щоб відрізняти правду від неправди. Все це несе освіта", — зазначила перша леді.

