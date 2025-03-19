Олена Зеленська в діловому костюмі із символічною брошкою зустрілася з президентом Фінляндії (фото)
Для закордонного візиту перша леді одягнула темно-смарагдовий костюм. Символічним доповненням ділового образу стала брошка у вигляді колоска.
Олена Зеленська прибула на офіційну зустріч з президентом Фінляндії в костюмі з особливою брошкою. Знімками перша леді України поділилася в соцмережах.
19 березня президент України Володимир Зеленський та його дружина зустрілися з президентом Фінляндії Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб.
Для закордонного візиту Олена Зеленська одягнула темно-смарагдовий костюм, що складався зі штанів та подовженого піджака з поясом у тон. Символічним доповненням ділового образу стала брошка у вигляді колоска.
"Під час візиту до Фінляндії обговорили разом із Президентом Александром Стуббом ключові питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Звісно, фокус на оборонній підтримці та інвестиціях у нашу промисловість. Українська позиція незмінна, ми готові до взаємовигідного спільного виробництва з усіма партнерами, хто справді допомагає", — написав Володимир Зеленський після зустрічі з фінським колегою.
Зокрема, під час зустрічі обговорили гарантії безпеки та потенційний внесок Фінляндії, майбутню безпекову архітектуру Європи, європейську та євроатлантичну інтеграцію України.
"Ми в Україні надзвичайно цінуємо відносини, які є в нас із Фінляндією. Це справжнє партнерство між країнами та дружба між людьми. Дякуємо за гостинність, за цей візит – разом із першою леді України – та спільну роботу. І за підтримку нашої держави та людей", — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, де Володимир Зеленський зустрічається з дружиною під час війни.
Також Фокус писав про фобії Олени Зеленської.