Олена Зеленська в діловому костюмі із символічною брошкою зустрілася з президентом Фінляндії (фото)

Для закордонного візиту перша леді одягнула темно-смарагдовий костюм. Символічним доповненням ділового образу стала брошка у вигляді колоска.

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Олена Зеленська прибула на офіційну зустріч з президентом Фінляндії в костюмі з особливою брошкою. Знімками перша леді України поділилася в соцмережах.

19 березня президент України Володимир Зеленський та його дружина зустрілися з президентом Фінляндії Александром Стуббом і першою леді Сюзанн Іннес-Стубб.

Для закордонного візиту Олена Зеленська одягнула темно-смарагдовий костюм, що складався зі штанів та подовженого піджака з поясом у тон. Символічним доповненням ділового образу стала брошка у вигляді колоска.

"Під час візиту до Фінляндії обговорили разом із Президентом Александром Стуббом ключові питання двосторонньої та багатосторонньої співпраці. Звісно, фокус на оборонній підтримці та інвестиціях у нашу промисловість. Українська позиція незмінна, ми готові до взаємовигідного спільного виробництва з усіма партнерами, хто справді допомагає", — написав Володимир Зеленський після зустрічі з фінським колегою.

Володимир та Олена Зеленські під час візиту до Фінляндії

Зокрема, під час зустрічі обговорили гарантії безпеки та потенційний внесок Фінляндії, майбутню безпекову архітектуру Європи, європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

"Ми в Україні надзвичайно цінуємо відносини, які є в нас із Фінляндією. Це справжнє партнерство між країнами та дружба між людьми. Дякуємо за гостинність, за цей візит – разом із першою леді України – та спільну роботу. І за підтримку нашої держави та людей", — зазначив Зеленський.

Олена Зеленська під час візиту до Фінляндії

Нагадаємо, де Володимир Зеленський зустрічається з дружиною під час війни.

Також Фокус писав про фобії Олени Зеленської.