Елена Зеленская в деловом костюме с символической брошью встретилась с президентом Финляндии (фото)

Для зарубежного визита первая леди надела темно-изумрудный костюм. Символическим дополнением делового образа стала брошь в виде колоска.

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Елена Зеленская прибыла на официальную встречу с президентом Финляндии в костюме с особой брошью. Снимками первая леди Украины поделилась в соцсетях.

19 марта президент Украины Владимир Зеленский и его супруга встретились с президентом Финляндии Александром Стуббом и первой леди Сюзанн Иннес-Стубб.

Для зарубежного визита Елена Зеленская надела темно-изумрудный костюм, состоящий из брюк и удлиненного пиджака с поясом в тон. Символическим дополнением делового образа стала брошь в виде колоска.

"Во время визита в Финляндию обсудили вместе с Президентом Александром Стуббом ключевые вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Конечно, фокус на оборонной поддержке и инвестициях в нашу промышленность. Украинская позиция неизменна, мы готовы к взаимовыгодному совместному производству со всеми партнерами, кто действительно помогает", — написал Владимир Зеленский после встречи с финским коллегой.

Владимир и Елена Зеленские во время визита в Финляндию

В частности, во время встречи обсудили гарантии безопасности и потенциальный вклад Финляндии, будущую архитектуру безопасности Европы, европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

"Мы в Украине чрезвычайно ценим отношения, которые есть у нас с Финляндией. Это настоящее партнерство между странами и дружба между людьми. Спасибо за гостеприимство, за этот визит — вместе с первой леди Украины — и совместную работу. И за поддержку нашего государства и людей", — отметил Зеленский.

Елена Зеленская во время визита в Финляндию

Напомним, где Владимир Зеленский встречается с женой во время войны.

Также Фокус писал о фобиях Елены Зеленской.