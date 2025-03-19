Елена Зеленская в деловом костюме с символической брошью встретилась с президентом Финляндии (фото)
Для зарубежного визита первая леди надела темно-изумрудный костюм. Символическим дополнением делового образа стала брошь в виде колоска.
Елена Зеленская прибыла на официальную встречу с президентом Финляндии в костюме с особой брошью. Снимками первая леди Украины поделилась в соцсетях.
19 марта президент Украины Владимир Зеленский и его супруга встретились с президентом Финляндии Александром Стуббом и первой леди Сюзанн Иннес-Стубб.
Для зарубежного визита Елена Зеленская надела темно-изумрудный костюм, состоящий из брюк и удлиненного пиджака с поясом в тон. Символическим дополнением делового образа стала брошь в виде колоска.
"Во время визита в Финляндию обсудили вместе с Президентом Александром Стуббом ключевые вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Конечно, фокус на оборонной поддержке и инвестициях в нашу промышленность. Украинская позиция неизменна, мы готовы к взаимовыгодному совместному производству со всеми партнерами, кто действительно помогает", — написал Владимир Зеленский после встречи с финским коллегой.
В частности, во время встречи обсудили гарантии безопасности и потенциальный вклад Финляндии, будущую архитектуру безопасности Европы, европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.
"Мы в Украине чрезвычайно ценим отношения, которые есть у нас с Финляндией. Это настоящее партнерство между странами и дружба между людьми. Спасибо за гостеприимство, за этот визит — вместе с первой леди Украины — и совместную работу. И за поддержку нашего государства и людей", — отметил Зеленский.
Напомним, где Владимир Зеленский встречается с женой во время войны.
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