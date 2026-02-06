Олені Зеленській — 48: якою була у дитинстві та юності дружина президента Зеленського

6 лютого день народження відзначає дружина президента України Олена Зеленська. З цієї нагоди варто згадати, яким було її життя до публічності — у дитинстві та юності, ще задовго до ролі першої леді.

Олена Зеленська, у дівоцтві Кияшко, народилася 6 лютого 1978 року в Кривому Розі. Вона зростала у звичайній родині у великому промисловому місті. Фокус розповідає про дитинство, навчання, доросле життя та знайомство першої леді з Володимиром Зеленським.

Дитинство у Кривому Розі

Про її батьків у відкритих джерелах відомо небагато — сама Олена Зеленська неодноразово наголошувала, що надає перевагу приватності та не виносить сімейне життя на публіку.

Її дитинство припало на кінець радянського періоду та перші роки незалежності України. Це був час змін, економічної нестабільності та формування нового суспільного середовища, в якому росли багато майбутніх публічних діячів країни.

Перша леді Олена Зеленська Фото: Instagram

Навчання у школі

Олена Зеленська навчалася у криворізькій гімназії №95. У цій же школі навчався і Володимир Зеленський, майбутній президент України. Втім, у шкільні роки вони майже не спілкувалися — їхні стосунки почали розвиватися значно пізніше.

Відомо, що Олена здобула повну середню освіту та успішно склала вступні іспити до вищого навчального закладу.

Студентські роки та освіта

Після школи Олена Зеленська вступила до Криворізького технічного університету, де навчалася на архітектурному факультеті. За освітою вона архітекторка. Навчання у технічному виші вимагало серйозної підготовки, системності та дисципліни.

Попри отриману спеціальність, у подальшому вона не працювала за фахом. Уже під час студентських років її життя почало перетинатися з творчою сферою, однак на той момент це ще не було її основною професійною діяльністю.

Знайомство з Володимиром Зеленським

Ближче спілкування Олени Кияшко з Володимиром Зеленським почалося після закінчення школи. Вони зустрілися знову вже у дорослому віці, коли Зеленський був учасником команди КВК.

Володимир і Олена Зеленські Фото: Instagram

Згодом їхні стосунки переросли у романтичні, а у 2003 році пара одружилася.

Весілля Зеленських Фото: з відкритих джерел

На цьому етапі життя Олена Зеленська ще не була публічною особою і не з’являлася в медіапросторі. Вона залишалася поза увагою широкої аудиторії, зосереджуючись на особистому житті та навчанні.

Початок дорослого життя

Після завершення навчання Олена Зеленська долучилася до роботи у студії "Квартал 95". Вона працювала як сценаристка та редакторка, зокрема брала участь у створенні гумористичних і телевізійних проєктів. Саме цей період став початком її професійної діяльності у медіасфері.

Водночас вона не прагнула публічності та тривалий час залишалася "людиною за кадром". Її ім’я рідко згадувалося у ЗМІ аж до моменту, коли Володимир Зеленський оголосив про участь у президентських виборах.

Сім'я Зеленських Фото: Instagram

