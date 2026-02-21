Колишня пресекретарка Зеленського натякнула йому, що він лишиться сам-один в Україні (відео)

Юлія Мендель, яка була прессекретаркою Володимира Зеленського два роки, опублікувала відео з серіалу "Слуга народу" та заявила, що він підштовхує Україну до катастрофи.

"Прагнення до недосяжних ідеалів "справедливого» миру — умов, які ніколи не можуть реально існувати — лише гарантує, що ми щодня втрачатимемо більше людей і територій. Хто знає: можливо, одного дня Зеленському доведеться повторити свою стару роль зі "Слуги народу", - написала Мендель та опублікувала епізод з відомого серіалу 2015 року в якому герой Володимира Зеленського, вчитель Василь Голобородько, стає президентом України.

Юлія Мендель написала пост про Зеленського Фото: Скріншот

Юлія Мендель пише, що в оприлюдненій нею сцені Зеленський їде через безлюдний Київ, "марно шукаючи жодної живої душі".

"Згідно зі сценарієм, він врешті-решт розуміє, що всі просто поїхали на заробітки за кордон. У сьогоднішній суворій реальності, якщо війна затягнеться, всі, хто ще може, поїдуть з тієї ж причини — не мрії, а масового виїзду, зумовленого виживанням", - заявила Юлія Мендель та закрила коментарі для тих, хто її критикував.

Відео дня

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Юлія Мендель критикувала Андрія Єрмака після його відставки та заявляла, що він сам хотів стати президентом України. Варто зауважити, що в своїй книзі "Кожен з нас президент", яка вийшла в 2021 році, вона хвалила і Єрмака і всю команду Зеленського, включно з ним самим.

Також вона заявила, що колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак нібито займався магічними ритуалами та привозив магів з різних країн.